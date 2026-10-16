El proyecto del Centro Cívico de Jesús María saldrá de un concurso

Jesús María. El intendente Federico Zárate firmó la semana pasada un convenio con el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Nicolás Paulín, para organizar un Concurso Nacional de Ideas para realizar el futuro Centro Cívico de la ciudad donde estaba la terminal de ómnibus, entre las calles Sarmiento y Almafuerte, San Ignacio de Loyola y Belgrano.

Podrán participar arquitectos de todo el país.

Representantes de la Municipalidad y del colegio profesional armarán las bases que regirán el concurso y establecen las condiciones que se deberán tener en cuenta en el diseño del futuro edificio.

El convenio prevé que se elegirán dos ganadores -primer y segundo premio-.

El mismo fue presentado este jueves al Concejo Deliberante para su aprobación. No obstante, fue pasado a comisión.

“Lo que tiene de positivo también es que el municipio se hace con una variante amplia de proyectos y cuando el proyecto no es vinculante no significa que se quede, simplemente, con el que gane el primer premio, sino que si hay algo importante que viene en alguno de los otros proyectos, se puede tomar e incorporar esta idea”, explicó la presidente del Concejo, Arq. Paola Fantini.

16-10-2026