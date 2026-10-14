Jesús María mostrará todo su potencial en la Primera Feria Industrial y Comercial

Jesús María. La Cámara Empresarial de Jesús María y Sinsacate, junto a la Municipalidad de Jesús María, presentó de manera oficial una nueva iniciativa que busca visibilizar la actividad productiva, fortalecer el comercio local y generar nuevas oportunidades de negocios para toda la región: un gran espacio de exposición industrial y comercial en la calle Pedro J. Frías, entre Ameghino y General Cabrera, que se montará el 6 de noviembre, de 10 a 21.

Bajo la premisa “Lo que hacemos nos hace grandes. Mostrarlo nos hace crecer”, la feria reunirá a empresas y comercios de distintos sectores productivos, que podrán exhibir sus productos, servicios y novedades, acercándose a nuevos clientes y generando vínculos comerciales.

Además, la jornada contará con música en vivo, food trucks, sorteos y propuestas recreativas para disfrutar en familia, aportados por la Municipalidad.

Convocatoria abierta a comercios e industrias.

La Cámara Empresarial invita a los comercios e industrias de la región a ser protagonistas de esta primera edición.

La convocatoria está dirigida a ferreterías, pinturerías, comercios de repuestos y accesorios para autos y motos, productos y servicios para el agro y la construcción, distribuidoras de alimentos y otros rubros vinculados a la actividad productiva.

La participación será gratuita, con espacios de (10x4) m para cada expositor, quien deberá disponer de sus propios elementos para el armado del stand.

También podrán inscribirse comercios con local habilitado que no estén ubicados sobre la calle del evento.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de octubre.

El formulario de inscripción está en https://bit.ly/InscripcionesFeriaIndustrialyComercial

Una apuesta al crecimiento regional

Para la Cámara Empresarial de Jesús María y Sinsacate, esta iniciativa representa mucho más que una feria: es una oportunidad para poner en valor el trabajo de quienes producen, invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra economía.

El objetivo es fortalecer los vínculos entre empresas, comerciantes y comunidad, promover el consumo local y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo regional.

Porque estamos convencidos de que cuando nuestros comercios e industrias crecen, crece toda nuestra región.

La actividad estará sujeta a las condiciones climáticas y será suspendida en caso de lluvia.

14-10-2026