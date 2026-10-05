Comienza el 4° Festival Clack

El encuentro nacido en el IPEM 294 se realizará hasta el 9 de octubre, con el acompañamiento en la organización de las municipalidades de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya, la Comuna de Colonia Vicente Agüero y Cines Molise.
OCIO05 de octubre de 2026

Jesús María. El IPEM 294 Jesús María da inicio este martes a la 4ª edición del Festival Intercolegial de Cortos Clack, el encuentro audiovisual escolar que reúne producciones de estudiantes de instituciones educativas de localidades de toda la provincia y de otras provincias –de la ciudad de Ushuaia, por ejemplo-, además de delegaciones invitadas.

Lo acompañan en la organización, las municipalidades de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya, la Comuna de Colonia Vicente Agüero, cuyos concejos deliberantes lo declararon de interés municipal.

En las tres salas de Cines Molise, en simultáneo, el festival se realizará hasta el 9 de octubre, con la participación de 87 escuelas, más de 2.800 estudiantes involucrados y la proyección de más de 200 cortometrajes.

Este año tendrá carácter internacional por la presencia de delegaciones de Paraguay y Méjico.

La entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Recientemente, el festival fue galardonado con la Distinción Pío León otorgada por la Municipalidad de Jesús María en el rubro educativo.

05-10-2026

Último momento
Te puede interesar
Desfile de mascotas

Desfile de Mascotas en Jesús María

OCIO01 de octubre de 2026
El domingo, en la Explanada de la Estación del Ferrocarril se vivirá una tarde diferente junto a las mascotas, con desfile, paseo de emprendedores y artesanos, vacunación antirrábica y perros en adopción.
Canta y baila CC

Canta y baila Colonia Caroya

OCIO01 de octubre de 2026
Es un certamen que busca promover el talento, la creatividad y la participación de jóvenes y adultos a través de la música y la danza. Se llevará a cabo este sábado, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
Síntesis del día