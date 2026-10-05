Comienza el 4° Festival Clack

Jesús María. El IPEM 294 Jesús María da inicio este martes a la 4ª edición del Festival Intercolegial de Cortos Clack, el encuentro audiovisual escolar que reúne producciones de estudiantes de instituciones educativas de localidades de toda la provincia y de otras provincias –de la ciudad de Ushuaia, por ejemplo-, además de delegaciones invitadas.

Lo acompañan en la organización, las municipalidades de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya, la Comuna de Colonia Vicente Agüero, cuyos concejos deliberantes lo declararon de interés municipal.

En las tres salas de Cines Molise, en simultáneo, el festival se realizará hasta el 9 de octubre, con la participación de 87 escuelas, más de 2.800 estudiantes involucrados y la proyección de más de 200 cortometrajes.

Este año tendrá carácter internacional por la presencia de delegaciones de Paraguay y Méjico.

La entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Recientemente, el festival fue galardonado con la Distinción Pío León otorgada por la Municipalidad de Jesús María en el rubro educativo.

05-10-2026