Reeditan “Las 4 Esquinas de la Solidaridad”

Jesús María. La Asociación Gerontológica Dr. Hugo Farías ha cumplido, recientemente, 29 años.

Este sábado realizará, de 9 30 a 12 30, una nueva edición de su tradicional Campaña “4 Esquinas de la Solidaridad”. Será en la esquina de las calles Tucumán y John Kennedy, donde recolectarán alimentos no perecederos que se entregan en bolsones a 80 abuelos de la zona.

Como siempre, será decisivo el apoyo a la campaña de los adolescentes que asisten a colegios secundarios de la zona. En esta ocasión, hace un mes que ocho en ocho establecimientos educacionales se juntan alimentos.

La prioridad en esta edición es juntar aceite y yerba, por su costo y facilidad para conservar, pero en general se entregan 14 productos en los bolsones: fideos, azúcar, harina, lentejas, arroz, polenta, salsa de tomate, galletas secas, entre otros, además de elementos de limpieza, como jabón blanco y de tocador y papel higiénico.

04-09-2026