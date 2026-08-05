Pavimentación en Calle 45: reconstruyen vados y cunetas

Colonia Caroya. Continúan los trabajos previos a la pavimentación de la Calle 45, entre las calles 39 y 52, en pleno Lote XV.

En esta primera etapa se realiza la reconstrucción y reparación de vados y cunetas deteriorados.

Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en la intersección de las calles 45 y 51. La obra contempla en su totalidad la ejecución de 4.600 m² de nuevo pavimento. Esta intervención no solo mejorará de manera significativa la transitabilidad y la seguridad vial de la zona, sino que también optimizará el correcto escurrimiento de las aguas pluviales en días de lluvia.

05-08-2026