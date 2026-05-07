Gran peña solidaria en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario

Se hará este domingo, de 10 a 15, para recaudar fondos que le permitan al ballet Sentir Nacional participar del Festival Mundial de Danzas Paraguay 2026.
07 de mayo de 2026

Colonia Caroya. El domingo, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale será escenario de una gran peña folklórica.

La música, danza y tradición se unen una causa internacional: es para recaudar fondos que permitan al ballet “Sentir Nacional” participar del Festival Mundial de Danzas Paraguay 2026.

La peña comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 16.

La entrada general cuesta 6 mil pesos.

Estarán como academias invitadas, El Sereno, Huellas del Camino Real y Sentir  Nacional.

Además, actuarán: Fran Chavero, Pablo Quinteros, Noche y Día, Roxana González y Temple Norteño.

07-05-2026

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