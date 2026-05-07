Gran peña solidaria en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario

Colonia Caroya. El domingo, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale será escenario de una gran peña folklórica.

La música, danza y tradición se unen una causa internacional: es para recaudar fondos que permitan al ballet “Sentir Nacional” participar del Festival Mundial de Danzas Paraguay 2026.

La peña comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 16.

La entrada general cuesta 6 mil pesos.

Estarán como academias invitadas, El Sereno, Huellas del Camino Real y Sentir Nacional.

Además, actuarán: Fran Chavero, Pablo Quinteros, Noche y Día, Roxana González y Temple Norteño.

07-05-2026