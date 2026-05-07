Se hace el 28º Otoño Coral

Colonia Caroya. Coral Canto Libre celebrará este domingo el 28° Otoño Coral, un encuentro de coros de la región y la provincia que lleva casi tres décadas de trayectoria.

Será a partir de las 17, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Además del grupo anfitrión y organizador, estarán Cantares (Villa del Totoral), Cosechando voces (Coro Recreativo de Jesús María), el Coro Municipal de Jubilados de Estación General Paz, el Coro UPEC (Villa del Totoral) y el Coro Municipal de Villa Giardino.

07-05-2026