Se hace el 28º Otoño Coral

La Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses cumple 30 años12 de agosto de 2026
La fiesta se desarrollará el 15 y 16 de agosto en una carpa montada en la explanada de la plaza y en la Av. San Martín, con capacidad para 2500 personas.
Colonia Caroya. Coral Canto Libre celebrará este domingo el 28° Otoño Coral, un encuentro de coros de la región y la provincia que lleva casi tres décadas de trayectoria.
Será a partir de las 17, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
Además del grupo anfitrión y organizador, estarán Cantares (Villa del Totoral), Cosechando voces (Coro Recreativo de Jesús María), el Coro Municipal de Jubilados de Estación General Paz, el Coro UPEC (Villa del Totoral) y el Coro Municipal de Villa Giardino.
07-05-2026