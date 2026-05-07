Un vecino de Colonia Caroya presentó al Concejo propuestas para mejorar el tránsito

Colonia Caroya. Los concejales recibieron este miércoles a Franco Strasorier, vecino de la ciudad que solicitó usar la Banca del Ciudadano para exponer una propuesta que denominó “Rediagramación vial urbana integral” de la ciudad.

El eje central de proyecto es hacer de sentido único de circulación a la Av. San Martín y la Calle 45 Don Bosco, a fin de que una sea acceso y la otra salida de la ciudad.

Durante siete meses, observó el comportamiento de los conductores en la ciudad y buscó alternativas para solucionar los puntos conflictivos detectados. Ese trabajo se plasmó en este plan.

Según el mismo, la Av. San Martín tendría doble circulación entre la colectora de la Ruta Nacional 9 y la Calle 2. A partir de allí sería mano única de Oeste a Este hasta la calle Pedro Patat, es decir, sería el ingreso a la ciudad.

Para evitar el exceso de velocidad, propone semaforizar cada 500 m, en las calles que son los cruces de los “lotes”. Ya hay aparatos instalados en las calles 6, 10, 14, 18 y 22. Faltaría sumar semáforos en las calles 26, 30 y 34.

Strasorier sostiene que si se sincronizan a 55 Km/h, se acostumbraría a los conductores a circular a una velocidad máxima de 60 Km/h, lo que mejoraría el flujo del tránsito y la seguridad. “Iríamos más lento, pero llegaríamos más rápido y bien”, les explicó a los ediles. En efecto, ha medido el tiempo que se demora del Lote XV al ingreso de Jesús María en las condiciones actuales y le arroja un promedio de 12 minutos. A 55 Km/h de velocidad constante, el trayecto se podría hacer en la mitad de tiempo.

A los semáforos se sumarían algunos reductores de velocidad, en lugares específicos.

Por otra parte, propone que se hagan dos carriles, con ciclovía en un lateral y estacionamiento y paradas de colectivos en el otro. Esta disposición también incentivaría el uso de la bicicleta, al mejorar las condiciones de seguridad.

En tanto, la Calle 45 Don Bosco tendría circulación en sentido Este- Oeste, es decir, sería la salida de la ciudad a la colectora de la Ruta Nacional 9.

En cuanto a las arterias que corren de Norte a Sur, la mayoría sería de sentido único. En particular, hizo hincapié en la Calle 22, que conduce al polo educativo ubicado entre las calles 40 y 41.

También se refirió al tránsito en el nudo de la Av. San Martín las calles Belgrano y Marcos Perdía de Colonia Caroya con la Av. Av. Juan B. Justo, la Av. Av. 28 de Julio y la calle Córdoba de Jesús María, lugar para el cual propone:

Llevar el cantero central hasta las vías del ferrocarril –impediría girar desde la Av. 28 de Julio a la calle Córdoba-.

Hacer mano única el Paseo de los Inmigrantes, entre la Asociación Educativa Pío León y la calle Marcos Perdía.

Generar un nuevo acceso a B° Malabrigo desde la Av. 28 de Julio.

La exposición de Strasorier fue atentamente escuchada por el Concejo. De hecho, se prolongó más de una hora.

07-05-2026