VENDO Renault Clío Mío

Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga Ariel Roggio 08 de noviembre de 2025 El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.

Tras dos allanamientos, la FPA secuestró un arma de fuego en Colonia Caroya 08 de noviembre de 2025 La medida guarda relación con un procedimiento realizado el pasado 4 de noviembre por la Policía de Córdoba, durante un control vehicular en Ruta Nacional 9 Km 747.

Charla sobre “Patrimonio construido: Dimensiones y criterios” OCIO - FESTIVAL DE DOMA 07 de noviembre de 2025 Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.

Encuentro Coral en la Estancia de Caroya 07 de noviembre de 2025 Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.