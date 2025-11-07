VENDO Renault Clío Mío

Año 2016. Contacto: Cel. 351 3505446.

Clío Mio

Confort Pack 5 puertas

Clio Mio 2

Blanco. 38.000 Km reales

Clio Mio 3

Unica mano. Impecable. Nunca choque

Clio Mio 4

$16.500.000

Zona liberada para la alegría

“Zona Liberada para la Alegría”

07 de noviembre de 2025

Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.

