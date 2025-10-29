Nissan Kicks Advance CVT (automática) Modelo 2020

Último momento

Gorriones se llevó un valioso triunfo de Colonia Caroya DEPORTE 29 de octubre de 2025 El equipo de Río Cuarto venció 84-71 al Bochas Sport Club y sumó su tercera victoria en la Liga Nacional Femenina.

Jesús María abre la convocatoria para el certamen “Camino al Festival 2026” 29 de octubre de 2025 Artistas y ballets folklóricos de todo el país podrán postularse para actuar en Doña Pipa durante las noches de la 60° edición del Festival de Doma y Folklore. Los ganadores subirán al escenario Martín Fierro.