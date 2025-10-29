Nissan Kicks Advance CVT (automática) Modelo 2020

Contacto: Cel. 351-3505446

Nissan Knicks 1
  • Color blanco.
  • 85.000 km reales.
  • Unica mano, impecable, nunca choque.
  • Valor:$28.000.000.
  • Córdoba capital.

Nissan Knicks 2Nissan Knicks 4Nissan Knicks 3

Nissan Knicks 5

