Se habilitó la repavimentación de un tramo de calle Chile

Bochas perdió 60 a 52 ante Fusión RiojanaDEPORTE03 de noviembre de 2025
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.
La obra abarcó 125 metros lineales, entre España y Vicente Agüero, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Fue ejecutada por personal municipal.03 de noviembre de 2025
Jesús María. La Municipalidad habilitó la circulación vehicular sobre la calle Chile, entre España y Vicente Agüero, tras finalizar la obra de repavimentación integral que se desarrolló durante las últimas semanas.
El proyecto comprendió la demolición y reconstrucción de 1075 m² de pavimento, con 161 m³ de hormigón H25, a lo largo de 125 metros lineales.
La intervención se llevó adelante en uno de los corredores más utilizados de la zona urbana, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en ese sector de la ciudad.
Con esta obra, la Municipalidad continúa avanzando en su plan de mantenimiento y recuperación de la red vial, priorizando los puntos de mayor circulación y conectividad entre barrios.
03-11-2025
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.
Se receptarán hasta el 13 de noviembre, de 10 a 13. La Sala Cuna funciona en Camino Real esq. 25 de mayo.
Para chacinadores, bodegueros, emprendedores y gastronómicos, la convocatoria generó un gran impacto económico. Además, permitió el ingreso de dinero a siete establecimientos educativos de la ciudad, por el cobro de estacionamiento y la rifa.
Está dirigida a personas de 18 a 65 años. Podrán anotarse desde el lunes 3 de noviembre, de forma virtual o presencial, en los Nidos.
La obra abarcó 125 metros lineales, entre España y Vicente Agüero, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Fue ejecutada por personal municipal.