Se habilitó la repavimentación de un tramo de calle Chile

Jesús María. La Municipalidad habilitó la circulación vehicular sobre la calle Chile, entre España y Vicente Agüero, tras finalizar la obra de repavimentación integral que se desarrolló durante las últimas semanas.

El proyecto comprendió la demolición y reconstrucción de 1075 m² de pavimento, con 161 m³ de hormigón H25, a lo largo de 125 metros lineales.

La intervención se llevó adelante en uno de los corredores más utilizados de la zona urbana, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en ese sector de la ciudad.

Con esta obra, la Municipalidad continúa avanzando en su plan de mantenimiento y recuperación de la red vial, priorizando los puntos de mayor circulación y conectividad entre barrios.

03-11-2025