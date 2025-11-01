El Seminario Menor cumplió 80 años

Jesús María. El Instituto Privado Ntra. Sra. del Rosario del Milagro cumplió 80 años y los festejó con un mes de actividades. Sus autoridades eligieron octubre, el mes de la Virgen.

El programa de actos se abrió con la celebración de una Misa en el parque del establecimiento, concelebrada por los sacerdotes que pasaron por el Seminario y presidida por el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Angel Rossi.

A su vez, cada nivel preparó una actividad alusiva.

El nivel Secundario recolectó fotografías de alumnos cuyos papás o abuelos hayan sido ex alumnos del colegio y se hizo una galería de dos o tres generaciones de seminaristas.

En el nivel Primario se imaginó el Seminario en el futuro: los niños dibujaron cómo creen que será la escuela dentro de varias décadas.

Paralelamente, se montó una galería con fotos antiguas, que todavía está expuesta para que las familias puedan disfrutarla.

Allí, los alumnos compararon esas fotos con las instalaciones actuales.

El jueves, se cerró el mes aniversario con un acto protocolar donde se selló una cápsula del tiempo con cartas que toda la comunidad, que se abrirá en el centenario del Seminario, dentro de 20 años.

Los signos de los tiempos.

La directora del colegio, María Virginia Sahade, comentó: “Hemos tenido muchos cambios porque el Seminario era un internado, estaba pensado para alumnos que tenían vocación sacerdotal, era sólo para varones. Después se incorporaron las mujeres, después se hizo abierto, se cerró el internado, se incorporaron los niveles Inicial y Primario. Nosotros fuimos contándole a nuestros alumnos actuales cómo era la historia antes, mostrándoles fotos para que ellos conozcan cómo se vivía en esos momentos, que no es la misma vida que tenemos ahora. Quizás, donde ellos ahora tienen su aula era el pabellón donde los alumnos dormían. Y bueno, fuimos comparando los espacios: donde ahora, por ejemplo, es el salón de actos, antes era el comedor”.

“Se fue modificando la vida de la escuela y acomodándose un poco a la realidad y a la demanda de la sociedad”, concluyó.

01-11-2025