Se vistieron de policías por primera vez

Sinsacate. Este viernes se llevó a cabo la presentación y bendición de uniformes a los alumnos que cursan su primer año de estudios en la sede de esta localidad de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano.

Con la presencia de familiares y amigos, el acto se transformó en un momento de orgullo y alegría compartida por padres, hermanos, esposas e hijos, que vieron lucir por primera vez los uniformes de los aspirantes y el desfile con ellos.

La ceremonia tuvo lugar en la sede de la escuela, ubicada en Camino a Belén y Juan Bautista Alberdi.

01-11-2025