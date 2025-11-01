Se vistieron de policías por primera vez

El Seminario Menor cumplió 80 años01 de noviembre de 2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
Este viernes presentaron los uniformes de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano Sede Sinsacate.01 de noviembre de 2025
Sinsacate. Este viernes se llevó a cabo la presentación y bendición de uniformes a los alumnos que cursan su primer año de estudios en la sede de esta localidad de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano.
Con la presencia de familiares y amigos, el acto se transformó en un momento de orgullo y alegría compartida por padres, hermanos, esposas e hijos, que vieron lucir por primera vez los uniformes de los aspirantes y el desfile con ellos.
La ceremonia tuvo lugar en la sede de la escuela, ubicada en Camino a Belén y Juan Bautista Alberdi.
01-11-2025
En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.
Será desde las 6 hasta el mediodía, lapso en el cual la Cooperativa de Servicios Públicos realizará trabajos de mejoras en Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.
Aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan la actividad comercial y de servicios y establecen normas específicas de publicidad. El miércoles a las 19:30, en el Nido de La Costanera habrá Audiencia Pública.
