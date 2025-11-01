Se vistieron de policías por primera vez

Este viernes presentaron los uniformes de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano Sede Sinsacate.

01 de noviembre de 2025
Aspirantes Policía

Sinsacate. Este viernes se llevó a cabo la presentación  y bendición de uniformes a los alumnos que cursan su primer año de estudios en la sede de esta localidad de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano.

Con la presencia de familiares y amigos, el acto se transformó en un momento de orgullo y alegría compartida por padres, hermanos, esposas e hijos, que vieron lucir por primera vez los uniformes de los aspirantes y el desfile con ellos.

La ceremonia tuvo lugar en la sede de la escuela, ubicada en Camino a Belén y Juan Bautista Alberdi.

01-11-2025

