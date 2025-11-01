Masivo corte de energía eléctrica, este domingo

El Seminario Menor cumplió 80 años01 de noviembre de 2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
Colonia Caroya. Este domingo, desde las 6 hasta el mediodía, la Cooperativa de Servicios Públicos realizará un corte de energía eléctrica por trabajos de mejoras. Incluye a Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.
Afectará la totalidad de los barrios: Centro, Italia, Parque Suizo, La Represa, Altos de la Represa, Las Vertientes, Camino Real, Sarmiento, Pueblo Nuevo, Tiro Federal, La Costanera, Los Nogales, Aires de Campo y Alto Los Molinos.
En tanto, se hará de manera parcial en los barrios Norte y Vicente Agüero.
En Colonia Caroya, el corte afectará la totalidad de los barrios Los Alamos, Juan Pablo II, Malabrigo y La Merced.
También abarcará gran parte de Sinsacate y la zona rural.
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.
Será desde las 6 hasta el mediodía, lapso en el cual la Cooperativa de Servicios Públicos realizará trabajos de mejoras en Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.
Aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan la actividad comercial y de servicios y establecen normas específicas de publicidad. El miércoles a las 19:30, en el Nido de La Costanera habrá Audiencia Pública.
Este viernes presentaron los uniformes de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano Sede Sinsacate.