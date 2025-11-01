Masivo corte de energía eléctrica, este domingo

Colonia Caroya. Este domingo, desde las 6 hasta el mediodía, la Cooperativa de Servicios Públicos realizará un corte de energía eléctrica por trabajos de mejoras. Incluye a Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.

Afectará la totalidad de los barrios: Centro, Italia, Parque Suizo, La Represa, Altos de la Represa, Las Vertientes, Camino Real, Sarmiento, Pueblo Nuevo, Tiro Federal, La Costanera, Los Nogales, Aires de Campo y Alto Los Molinos.

En tanto, se hará de manera parcial en los barrios Norte y Vicente Agüero.

En Colonia Caroya, el corte afectará la totalidad de los barrios Los Alamos, Juan Pablo II, Malabrigo y La Merced.

También abarcará gran parte de Sinsacate y la zona rural.

