En Sinsacate plantarán un árbol por cada niño nacido en la localidad

Esta plantación participativa, denominada “Una nueva vida. un árbol”, se llevará a cabo este sábado a las 17 en la Ciclovía del Camino San Cayetano.

31 de octubre de 2025
Un niño, un árbol

Sinsacate. La Municipalidad anuncia una nueva instancia del programa “Una nueva vida, un árbol”, implementado por ordenanza municipal, que tiene por objeto plantar un ejemplar arbóreo nativo por cada niño nacido e inscripto en el Registro Civil local.

La plantación participativa será este sábado a las 17, en el Paseo de la Ciclovía San Cayetano, paralela al camino homónimo.

Están invitadas las familias que tienen niños inscriptos este año y la comunidad en general.

Durante el encuentro las familias podrán participar activamente de la plantación: se les solicita llevar una pala pequeña.

Los árboles serán provistos por la Municipalidad y las cazuelas ya estarán excavadas para facilitar la participación. 

Será un momento emotivo que une generaciones: los más pequeños de la comunidad y su propio árbol que crecerá con ellos.

El programa reafirma el compromiso con el medio ambiente, el arbolado urbano y la participación ciudadana. A través de la ordenanza, la localidad promueve especies autóctonas en espacios públicos para fomentar conciencia ecológica y mejorar la calidad de vida.

La Municipalidad agradece la presencia y colaboración de todas las familias y convoca a los vecinos a formar parte de este acto simbólico que fortalece el vínculo entre comunidad, ambiente y futuro.

