Colonia Caroya modificó su ordenanza de cartelería

Colonia Caroya. Luego de una serie de conversaciones con comerciantes de la ciudad, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza N° 2207/2018, a fin de reducir la contaminación visual con carteles volados.

Dice que los existentes al momento de la sanción de esta ordenanza deben adecuarse en un todo a lo requerido por ella en un plazo máximo de 24 meses.

La Municipalidad, previa inscripción, control y verificación del nuevo cartel por parte de la Autoridad de Aplicación, les otorgará beneficios a quienes cumplan con la nueva disposición.

Los monotributistas que se inscriban hasta abril de 2026 obtendrán un beneficio del 50 por ciento de descuento en la Tasa Comercial y para los Responsables Inscriptos será del 15 por ciento. En ambos casos, el descuento será por cuatro meses a partir de la verificación de la adecuación o extracción del cartel.

Si el cambio de cartel se hace entre abril y octubre de 2026, el beneficio se reducirá al 25 por ciento en los monotributistas y al 7,5 en los Responsables Inscriptos, también por cuatro meses.

Para ambos casos se dispondrá, previo turno, de las máquinas municipales para bajar o quitar los carteles existentes.

23-10-2025