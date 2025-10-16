Dura derrota del Bochas con Hindú

Dura derrota del Bochas con HindúDEPORTE16 de octubre de 2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.DEPORTE16 de octubre de 2025
Colonia Caroya. Bochas cayó 66-26 ante Hindú, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
El equipo dirigido por Luciano Saran tuvo como máximas anotadoras a Luzmila Varzi con 7 puntos y 3 rebotes, Lucía Rincón con 6 puntos y 7 rebotes, y Daiana Ten con 6 puntos (2/2 en triples).
En el conjunto local, la capitana Aylen Valdez fue la goleadora del juego con 16 puntos y 8 rebotes.
El Bochas Sport Club volverá a jugar el próximo jueves, 23 de octubre, cuando reciba en Colonia Caroya a Quimsa de Santiago del Estero.
16-10-2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.
En su visita al estadio de Alta Córdoba, cayeron 75 a 41, en el partido correspondiente a la quinta de la Liga. Este jueves jugará con Hindú Club, también en condición de visitante.
Se correrá el sábado 1 de noviembre a la tarde, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
Las categorías Sub-13 y Sub-14 de la institución del Lote XIII se destacaron en la Copa Argentina Amateur.