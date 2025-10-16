Dura derrota del Bochas con Hindú

Colonia Caroya. Bochas cayó 66-26 ante Hindú, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.

El equipo dirigido por Luciano Saran tuvo como máximas anotadoras a Luzmila Varzi con 7 puntos y 3 rebotes, Lucía Rincón con 6 puntos y 7 rebotes, y Daiana Ten con 6 puntos (2/2 en triples).

En el conjunto local, la capitana Aylen Valdez fue la goleadora del juego con 16 puntos y 8 rebotes.

El Bochas Sport Club volverá a jugar el próximo jueves, 23 de octubre, cuando reciba en Colonia Caroya a Quimsa de Santiago del Estero.

