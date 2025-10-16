La Peña del Semi cumple 10 años

Dura derrota del Bochas con HindúDEPORTE16 de octubre de 2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Se hace este viernes en el Salón Municipal Real I, de Sinsacate, con una grulla de artistas reconocidos y la propuesta de encontrar a las familias.16 de octubre de 2025
Sinsacate. Este viernes se reeditará La Peña del Semi, un encuentro de la comunidad educativa con sus ex alumnos y vecinos que cumple una década.
Paquito Ocaño, Chequelo, Ceibo y Jesica Benavídez se destacan en la grilla artística, que también incluye al Ballet Sol de m Tierra, el DJ Johni Monzón y artistas invitados. La conducción estará a cargo de Magalí Gaido y Andrés Bolletta.
Este año, la celebración suma un motivo especial: se festejan los 80 años de este colegio originado en el Seminario Menor Ntra. Sra. del Rosario del Milagro.
La Peña del Semi se hace a partir de las 21 en el Salón Municipal Real I, de Sinsacate.
16-10-2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.