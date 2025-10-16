La Peña del Semi cumple 10 años

Sinsacate. Este viernes se reeditará La Peña del Semi, un encuentro de la comunidad educativa con sus ex alumnos y vecinos que cumple una década.

Paquito Ocaño, Chequelo, Ceibo y Jesica Benavídez se destacan en la grilla artística, que también incluye al Ballet Sol de m Tierra, el DJ Johni Monzón y artistas invitados. La conducción estará a cargo de Magalí Gaido y Andrés Bolletta.

Este año, la celebración suma un motivo especial: se festejan los 80 años de este colegio originado en el Seminario Menor Ntra. Sra. del Rosario del Milagro.

La Peña del Semi se hace a partir de las 21 en el Salón Municipal Real I, de Sinsacate.

