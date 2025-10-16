“Ayer…hoy…siempre Mujer”: un homenaje poético-musical a las madres

Colonia Caroya. Este viernes a las 21:30, la reconocida actriz Tere Baudín presentará su espectáculo “Ayer....hoy.. siempre Mujer”, un recital poético-musical que rinde homenaje a las madres y a la figura femenina en todas sus dimensiones.

Acompañada por Francisco Torres Zaya en guitarra, Baudín propone una experiencia escénica sensible y profunda, que pone en diálogo la música y la poesía.

La obra reconstruye distintas voces femeninas, atravesando épocas y contextos, para trazar una imagen viva y atemporal de la mujer: su fuerza, su ternura, su lucha y su memoria.

La función se realizará en la Sala Fra Noi de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale, en Colonia Caroya.

Con dirección de la propia Tere Baudín, el espectáculo reúne textos de autores y autoras como Daniel Hansen, Eve Ensler, Rafael de León, María Elena Walsh, Eduardo Galeano y Gabriela Mistral, entre otros.

“Ayer...hoy...siempre Mujer” invita a celebrar la maternidad y la esencia femenina, en una noche donde el arte se convierte en memoria, homenaje y emoción.

La entrada general cuesta 10 mil pesos. Se puede reservar llamando al Cel. 3525 516921.

