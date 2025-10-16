“Ayer…hoy…siempre Mujer”: un homenaje poético-musical a las madres

Los lotes disponibles en Aire de Campo serán sorteados16 de octubre de 2025
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
Es un recital poético-musical de la reconocida actriz Tere Baudín, que rinde homenaje a las madres y a la figura femenina en todas sus dimensiones.16 de octubre de 2025
Colonia Caroya. Este viernes a las 21:30, la reconocida actriz Tere Baudín presentará su espectáculo “Ayer....hoy.. siempre Mujer”, un recital poético-musical que rinde homenaje a las madres y a la figura femenina en todas sus dimensiones.
Acompañada por Francisco Torres Zaya en guitarra, Baudín propone una experiencia escénica sensible y profunda, que pone en diálogo la música y la poesía.
La obra reconstruye distintas voces femeninas, atravesando épocas y contextos, para trazar una imagen viva y atemporal de la mujer: su fuerza, su ternura, su lucha y su memoria.
La función se realizará en la Sala Fra Noi de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale, en Colonia Caroya.
Con dirección de la propia Tere Baudín, el espectáculo reúne textos de autores y autoras como Daniel Hansen, Eve Ensler, Rafael de León, María Elena Walsh, Eduardo Galeano y Gabriela Mistral, entre otros.
“Ayer...hoy...siempre Mujer” invita a celebrar la maternidad y la esencia femenina, en una noche donde el arte se convierte en memoria, homenaje y emoción.
La entrada general cuesta 10 mil pesos. Se puede reservar llamando al Cel. 3525 516921.
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.
