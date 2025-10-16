La Municipalidad de Colonia Caroya llegó a un acuerdo con el gremio

Colonia Caroya. El Ejecutivo Municipal llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales sobre los aumentos a aplicar en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Después de dos semanas de negociación, acordaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre. Todos estos porcentajes son acumulativos. Aparte, la Municipalidad entregará sumas fijas no remunerativas de 80 mil pesos en octubre y de 90 mil pesos en los meses siguientes.

Alcanza al personal de planta permanente y con contratos administrativos.

El acuerdo fue homologado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y elevado al Concejo Deliberante, que lo aprobó de manera definitiva.

Escenario distinto.

El secretario de Gobierno, César Seculini, explicó: “Iniciamos un proceso distinto de acercamiento con las autoridades del Sindicato, que tuvieron muy buena predisposición; y a esto lo quiero destacar porque desean sentarse a dialogar en otros términos, dejando atrás algunas suspicacias que pudieron surgir en anteriores negociaciones. De esta manera pudimos avanzar, rápidamente, y nos pudimos poner de acuerdo atendiendo la realidad del país y del municipio, a la que ninguna de las dos partes son ajenas”.

En años anteriores, las negociaciones se hacían en un rango consensuado por las Municipalidades de la micro región. Esta vez no fue así.

Seculini sostuvo que “las escalas salariales de los municipios vecinos son distintas, con lo cual jugar con los porcentajes terminaría siendo, en algún caso, mayor o inferior a lo que se puede dar; en este caso tomamos la decisión y la determinación, especialmente en este acertamiento que tenemos con las autoridades del Sindicato, de poder avanzar en unas negociaciones de manera particular, sin tener en cuenta algún otro contexto que, tal vez en otra época, se podría haber dado”.

