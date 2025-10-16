La Bandera de Jesús María fue aprobada por el Legislativo

Los lotes disponibles en Aire de Campo serán sorteados16 de octubre de 2025
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.16 de octubre de 2025
Jesús María. Los concejales de esta ciudad aprobaron por unanimidad adoptar como bandera oficial de la ciudad al diseño ganador del concurso público “Una Bandera para mi Ciudad”.
Cabe recordar que hubo 126 propuestas, entre las cuales se eligió la presentada por el joven Martín Del Fabro. La selección estuvo a cargo de un jurado compuesto por especialistas y vecinos de la ciudad.
Por otra parte, se fijó como Día de la Bandera de Jesús María el 7 de octubre de cada año.
En su sesión del 15 de octubre, el Concejo Deliberante de Jesús María pasó a la Comisión de Legislación el proyecto de ordenanza para aprobar el Acta Acuerdo suscripta entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que incluye en su articulado el establecimiento obligatorio de un aporte solidario sindical del 1 por ciento de todo el personal de la Municipalidad, independientemente de que está afiliado al gremio. Entraría en vigencia en octubre de 2025 y caducaría en diciembre de 2027.
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
