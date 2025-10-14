Jesús María envió sugerencias para Alojamientos Alternativos Temporarios

Curso de Manipulación de Alimentos en Sinsacate14 de octubre de 2025
Es obligatorio para comerciantes y personal que elabore, fracciones y realice la comercialización de alimentos. Comienza este miércoles a las 8:30.
14 de octubre de 2025

Incluyen una orientación sobre las tarifas a cobrar para los días del Festival Nacional de Doma y Folklore. A su vez, Colonia Caroya abrió un registro para los vecinos de la ciudad que deseen ofrecer este servicio.
Toda la zona. La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Jesús María envió información a quienes están registrados en la base de datos municipal como oferentes de Alojamientos Alternativos Temporarios para los días del Festival Nacional de Doma y Folklore.
En base al IPC y a tarifas que se estarán cobrando este verano en el resto de los alojamientos de la región y la provincia de Córdoba, les sugiere tarifas por persona y por día, de acuerdo a la Categoría que les otorgó oportunamente.
En noviembre se habilitará el listado en la página web de turismo, en lo cual se pone la oferta disponible, por lo que se solicita a los vecinos que notifiquen los días que tienen reservados para brindarles la información correcta a los turistas que consulten.
La dependencia municipal también envió recomendaciones a tener en cuenta a la hora de promocionar los alojamientos:
En Colonia Caroya.
La Municipalidad abrió la convocatoria para registrar Alojamientos Alternativos Temporarios, con vistas al próximo Festival Nacional de Doma y Folklore.
Propietarios de casas, departamentos o habitaciones que deseen alquilar por día podrán inscribirse, exclusivamente, de manera presencial en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en la plaza Nicolás Avellaneda, hasta el martes 10 de diciembre.
El horario de atención es de lunes a domingo, de 8:30 a 19. Por consultas, se puede llamar al Cel. 3525 538798.
El trámite es gratuito, presencial y exclusivo para personas con domicilio en Colonia Caroya. La inscripción deberá renovarse anualmente.
Esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura y Turismo busca facilitar una búsqueda ágil, segura y confiable de alojamiento para quienes visiten la ciudad durante el festival, evitando estafas y garantizando que los espacios ofrecidos cumplan con todos los requisitos legales.
Las propiedades deberán estar inscriptas en el Registro Oficial del Municipio y cumplir con las disposiciones establecidas por la Ordenanza N° 2264/19.
14-10-2025
Su deceso se produjo en la madrugada de este martes. Es velado en Colonia Caroya y sus restos serán inhumados este miércoles a las 9. La Municipalidad de Colonia Caroya decretó Duelo por tres días.
La obra es la mixtura de Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres, junto a poéticas de artistas sobre leyendas, relatos orales, creencias y mitos de Argentina y Latinoamérica.