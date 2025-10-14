Colonia Caroya. Este martes falleció el Prof. Rodolfo Visintín, quien fue presidente del Festival Nacional de Doma y Folklore, concejal e intendente de esta ciudad.

Docente gran parte de su vida, “Rodi” llegó a ser director del actual IPETyM 69 –entonces IPET 69- y de la Asociación Educativa Pío León, cuando esta institución abrió el Nvel Medio.

También es recordado como empleado de la empresa Union Carbide, donde se fabricaban las pilas Eveready, en Jesús María.

Seguramente, e ámbito en el cual mejor se sentía era el de la docencia, dándoles herramientas para trabajar a miles de adolescentes y transmitiéndoles valores. Sus valores de hombre íntegro.

Sin embargo, también dejó huellas imborrables en su paso por las instituciones más importantes del momento que le tocó vivir.

Como presidente del Festival Nacional de Doma y Folklore le tocó gestionar la noche del martes 13 de enero de 1998, cuando Soledad –tenía 17 años- marcó el récord de público durante la edición 33ª de la Fiesta Gaucha.

Por el calor y a multitud, los bomberos voluntarios de la ciudad rociaban de a ratos a quienes esperaban desde la siesta para ingresar al anfiteatro.

“Rodi” y su comisión sabían que no cabían en el anfiteatro y tomaron una decisión inédita hasta entonces: suspender la jineteada de ese día y abrir las tranqueras del campo.

En la Municipalidad, antes de ser Intendente ocupó una banca de concejal entre 1999 y 2003, año en el que perdió las Elecciones. En 2007 se tomó revancha e hizo muchas obras viales, compró maquinaria y vehículos y llevó adelante una gestión económicamente muy prolija, fue transparente en extremo y se enorgullecía por tres gestiones que consideraba cruciales. Y tenía razón: con la sede de Inspección de Escuelas Técnicas, la creación del Anexo del IPEM 69; con la dirección del IPEM 165 Pbro. José Bonoris, la puesta en funcionamiento del espacio de Terminalidad Educativa; y con el Gobierno Nacional, la construcción de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

También hizo dos obras esperadas desde hacía décadas: la calle Pedro Patat (S) y la Calle 172.

Además, durante su gestión se redactó y entró en vigencia la Carta Orgánica Municipal.

Este martes por la mañana, conocido su deceso, la presidente del Concejo Deliberante a cargo eventual del Ejecutivo, Eliana De Buck, firmó el Decreto que determina Duelo por tres días por su fallecimiento.

Todos los establecimientos públicos de la ciudad izarán la Bandera a media asta en señal de duelo.

Su andar cansino, su amabilidad y su sonrisa paternal contrastaban con la advertencia que hacía acerca de sí mismo: “No me hagan enojar porque se me sube la espuma!”.

Nuestro saludo a sus familiares. Con certeza, descansa en paz.

14-10-2025