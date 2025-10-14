Teatro en Pico de Tinta: “El aviso desoído”

Jesús María. Este martes, a las 20:30, en Pico de tinta -Cástulo Peña 719- se pondrá en escena “El aviso desoído”.

Es el resultado de mixturas de diferentes técnicas -Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres- junto a poéticas de artistas confluyendo en un montaje escénico.

Se alimenta de múltiples culturas, leyendas que cruzan el tiempo con la voz de relatos orales, creencias y mitos de Argentina y de otros territorios latinoamericanos.

Nos cuenta la historia de amor entre Rosaluna y Antileo, seres atemporales que en algunos momentos son animalmente niños, en otros son arrastrados por designios que no son más que códigos a romper, que quieren jugar, que quieren amar, que tienen miedo, que no saben que son víctimas y victimarios del efecto de la repetición de lo heredado.

La historia camina por el color del paisaje con música y palabras, renueva miradas, nos atrapa en su minúsculo universo que expande sus horizontes de papel.

La entrada será libre y la salida a la gorra.

