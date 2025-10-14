Teatro en Pico de Tinta: “El aviso desoído”

Curso de Manipulación de Alimentos en Sinsacate14 de octubre de 2025
Es obligatorio para comerciantes y personal que elabore, fracciones y realice la comercialización de alimentos. Comienza este miércoles a las 8:30.
La obra es la mixtura de Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres, junto a poéticas de artistas sobre leyendas, relatos orales, creencias y mitos de Argentina y Latinoamérica.14 de octubre de 2025
Jesús María. Este martes, a las 20:30, en Pico de tinta -Cástulo Peña 719- se pondrá en escena “El aviso desoído”.
Es el resultado de mixturas de diferentes técnicas -Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres- junto a poéticas de artistas confluyendo en un montaje escénico.
Se alimenta de múltiples culturas, leyendas que cruzan el tiempo con la voz de relatos orales, creencias y mitos de Argentina y de otros territorios latinoamericanos.
Nos cuenta la historia de amor entre Rosaluna y Antileo, seres atemporales que en algunos momentos son animalmente niños, en otros son arrastrados por designios que no son más que códigos a romper, que quieren jugar, que quieren amar, que tienen miedo, que no saben que son víctimas y victimarios del efecto de la repetición de lo heredado.
La historia camina por el color del paisaje con música y palabras, renueva miradas, nos atrapa en su minúsculo universo que expande sus horizontes de papel.
La entrada será libre y la salida a la gorra.
14-10-2025
Su deceso se produjo en la madrugada de este martes. Es velado en Colonia Caroya y sus restos serán inhumados este miércoles a las 9. La Municipalidad de Colonia Caroya decretó Duelo por tres días.
Incluyen una orientación sobre las tarifas a cobrar para los días del Festival Nacional de Doma y Folklore. A su vez, Colonia Caroya abrió un registro para los vecinos de la ciudad que deseen ofrecer este servicio.
