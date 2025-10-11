Dos podios provisorios en el Rally de Laguna Larga

Laguna Larga. Germán Hubmann/Andrés Schwander, con Skoda Fabia Rally2, picaron en punta en la 8ª fecha del campeonato de Rally Cordobés que se está desarrollando en caminos de los alrededores de esta ciudad.

Muy buena concurrencia disfrutó del gran momento de la categoría, desafiando el fuerte viento que comenzó a soplar minutos antes del inicio de la actividad.

A solo 0,9 segundo del líder se escalonó Luis Arceluz/Ezequiel Queralt (Citroën C3 Rlly2), en tanto que Santiago Baldo/Zacarías García (Hyundai 120 Rally2), completaron el podio a 1,9 segundos.

Fue solo el anticipo para las 75 tripulaciones que desafían la exigente competencia, la que se completará este domingo con la disputa de seis tramos de velocidad más, que completarán los casi 95 kilómetros cronometrados.

En la MR, Miguel Angel Patat / Sofía Sabbatini terminaron segundos con el VW Polo.

Por el campeonato de navegantes, Santiago Cavello es uno de los prendidos en la lucha por el título en la N2. Navegando a Mario Matelica no tuvieron un buen inicio y terminaron en el puesto 11.

11-10-2025