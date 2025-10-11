Taller de Crianza Respetuosa en Colonia Caroya

Taller de Crianza Respetuosa en Colonia Caroya11 de octubre de 2025
Colonia Caroya. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes dictará este lunes un taller sobre Crianza Respetuosa.
Este espacio de reflexión y experiencias comenzará a las 9, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
El taller busca brindar herramientas para fortalecer los vínculos familiares, promover el diálogo y la escucha activa y acompañar los desafíos cotidianos de la crianza con enfoque de derechos.
La actividad es gratuita, no requiere inscripción y las personas interesadas pueden sumarse esa misma mañana en el edificio de Calle 9 y 48.
La Defensoría promueve la crianza respetuosa al proteger sus derechos, fomentando entornos seguros y libres de violencia, y brindando apoyo a las familias para garantizar su bienestar. Esto incluye asegurar que los niños sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, junto con promover prácticas que desarrollen su inteligencia emocional y un vínculo familiar saludable.
