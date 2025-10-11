Se jugó la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble este fin de semana largo.

Este viernes se disputó la fecha 10. Los resultados en la Primera División fueron los siguientes:

Deportivo Colón 6

San Cayetano 0

Santa Elena 1

A.A. Falucho 3

2 de Abril 0

Quirquinchos Verdes 3

Alianza 4

Sarmiento 7

Independiente 3

Bochas Sport Club 3

Parque Guerrero 2

Colón de Villa del Totoral 2

San Martín 2

Sp. Tirolesa 2

Quilmes 0

Juventud Agraria Colón 0

Estuvo libre Sp. Forchieri

Este domingo se disputará la fecha 11.

A las 17 jugarán Quirquinchos Verdes con Parque Guerrero

A las 17:30, serán los partidos de:

A.A. Falucho vs Sp. Forchieri

Juventud Agraria Colón vs Santa Elena

Colón de Villa del Totoral vs Quilmes

San Cayetano vs Independiente (en cancha de Parque Guerrero)

Sarmiento vs Deportivo Colón

Cerrarán la fecha, a partir de las 18

Bochas Sport Club vs 2 de Abril

Sp. Tirolesa vs Alianza

Estará libre San Martín

11-10-2025