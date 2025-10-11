Se jugó la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Taller de Crianza Respetuosa en Colonia Caroya11 de octubre de 2025
Se llevará a cabo este lunes a partir de las 9, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Es gratuito y no requiere inscripción previa.
Fue una jornada atípica, con varias goleadas, entre las que se destaca la de Sarmiento a Alianza por 7 a 4. Independiente frenó al Bochas. El domingo se juega la fecha 11.DEPORTE11 de octubre de 2025
Toda la zona. El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble este fin de semana largo.
Este viernes se disputó la fecha 10. Los resultados en la Primera División fueron los siguientes:
Deportivo Colón 6
San Cayetano 0
Santa Elena 1
A.A. Falucho 3
2 de Abril 0
Quirquinchos Verdes 3
Alianza 4
Sarmiento 7
Independiente 3
Bochas Sport Club 3
Parque Guerrero 2
Colón de Villa del Totoral 2
San Martín 2
Sp. Tirolesa 2
Quilmes 0
Juventud Agraria Colón 0
Estuvo libre Sp. Forchieri
Este domingo se disputará la fecha 11.
A las 17 jugarán Quirquinchos Verdes con Parque Guerrero
A las 17:30, serán los partidos de:
Cerrarán la fecha, a partir de las 18
Estará libre San Martín
11-10-2025
Se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente. La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.