Se jugó la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Fue una jornada atípica, con varias goleadas, entre las que se destaca la de Sarmiento a Alianza por 7 a 4. Independiente frenó al Bochas. El domingo se juega la fecha 11.

DEPORTE11 de octubre de 2025
Deportivo Colón

Toda la zona. El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble este fin de semana largo. 

Este viernes se disputó la fecha 10. Los resultados en la Primera División fueron los siguientes: 

Deportivo Colón                          6

San Cayetano                               0

  Santa Elena                                1

  A.A. Falucho                               3 

2 de Abril                                      0

Quirquinchos Verdes                 3

  Alianza                                        4

  Sarmiento                                  7 

Independiente                            3

Bochas Sport Club                     3 

  Parque Guerrero                     2

  Colón de Villa del Totoral      2 

San Martín                                 2

Sp. Tirolesa                               2 

  Quilmes                                  0

  Juventud Agraria Colón       0 

Estuvo libre Sp. Forchieri

Este domingo se disputará la fecha 11.

A las 17 jugarán Quirquinchos Verdes con Parque Guerrero

A las 17:30, serán los partidos de:

  • A.A. Falucho vs Sp. Forchieri
  • Juventud Agraria Colón vs Santa Elena
  • Colón de Villa del Totoral vs Quilmes
  • San Cayetano vs Independiente (en cancha de Parque Guerrero)
  • Sarmiento vs Deportivo Colón

Cerrarán la fecha, a partir de las 18

  • Bochas Sport Club vs 2 de Abril
  • Sp. Tirolesa vs Alianza

Estará libre San Martín

11-10-2025

