Sábado con Mercadillo

La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
Estará habilitado desde las 10 hasta las 21. Comerciantes locales montarán 40 espacios de venta con ofertas por cambio de temporada y regalos para el Día de la Madre. La actividad comercial se acompañará con música en vivo y danzas folklóricas.10 de octubre de 2025
Jesús María. Para este sábado, la Cámara empresarial de Jesús María y Sinsacate está organizando junto con la Municipalidad de Jesús María el segundo Mercadillo Paseo Comercial para que los comercios puedan exponer sus productos.
Estará habilitado desde las 10 hasta las 21, siempre y cuando acompañe el clima, ya que está anunciada lluvia, aunque para la madrugada.
La Municipalidad ya montó la infraestructura para la muestra en la calle San Martín.
Comerciantes locales montarán 40 espacios de venta con ofertas por cambio de temporada y regalos para el Día de la Madre.
La actividad comercial se acompañará con música en vivo y danzas folklóricas.
10-10-2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.
Este viernes se dieron a conocer los precios para ingresar a cada noche de la edición número 60. Aquí, todo lo hay que saber.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.