Sábado con Mercadillo

Jesús María. Para este sábado, la Cámara empresarial de Jesús María y Sinsacate está organizando junto con la Municipalidad de Jesús María el segundo Mercadillo Paseo Comercial para que los comercios puedan exponer sus productos.

Estará habilitado desde las 10 hasta las 21, siempre y cuando acompañe el clima, ya que está anunciada lluvia, aunque para la madrugada.

La Municipalidad ya montó la infraestructura para la muestra en la calle San Martín.

Comerciantes locales montarán 40 espacios de venta con ofertas por cambio de temporada y regalos para el Día de la Madre.

La actividad comercial se acompañará con música en vivo y danzas folklóricas.

10-10-2025