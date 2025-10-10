La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes

La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
Jesús María. La sexta edición de NortComic, el encuentro friki más importante del Norte de Córdoba, que reúne a fanáticos del cómic, el manga, el anime, el K-pop y la cultura geek, se hará este domingo, desde las 13 las 20.
En esta nueva edición, el público podrá disfrutar de más de 40 stands de emprendedores y artistas locales con productos coleccionables, figuras, ilustraciones, indumentaria temática y accesorios.
También habrá shows en vivo, presentaciones de anisong y K-pop, concursos de cosplay con la participación de invitados especiales, juegos interactivos, sorteos y un amplio patio gastronómico.
NortComic se ha consolidado como un espacio de encuentro para todas las edades, donde la creatividad, la cultura pop y el trabajo de artistas locales se combinan en un ambiente inclusivo y familiar. El evento es organizado por el grupo NortComic con el acompañamiento de la Municipalidad de Jesús María.
Con propuestas que combinan arte, música, cultura y espacios para el encuentro, Jesús María se prepara para vivir un fin de semana largo con actividades para toda la familia.
