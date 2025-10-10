Se viene el 17° Rally de las Estancias

Sinsacate. El 17° Rally de las Estancias se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente.

Con el lema “Un camino lleno de historias”, invita a disfrutar de una experiencia deportiva inolvidable, donde la naturaleza, el esfuerzo y la tradición se encuentran en cada pedaleo.

La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate

Esta competencia de ciclismo de montaña ya es parte de la identidad deportiva de la región, atravesando paisajes únicos del Camino Real y las históricas estancias del Norte cordobés.

El evento, organizado por la Municipalidad de Sinsacate, reunirá a competidores de todas las categorías, en una jornada que combina deporte, historia y turismo.

La premiación reconocerá del 1º al 10º puesto.

Además, se realizará una carrera gratuita para niños y niñas, fomentando la participación familiar y el espíritu deportivo.

