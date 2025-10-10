Se viene el 17° Rally de las Estancias

La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
Se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente. La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate.DEPORTE10 de octubre de 2025
Sinsacate. El 17° Rally de las Estancias se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente.
Con el lema “Un camino lleno de historias”, invita a disfrutar de una experiencia deportiva inolvidable, donde la naturaleza, el esfuerzo y la tradición se encuentran en cada pedaleo.
La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate
Esta competencia de ciclismo de montaña ya es parte de la identidad deportiva de la región, atravesando paisajes únicos del Camino Real y las históricas estancias del Norte cordobés.
El evento, organizado por la Municipalidad de Sinsacate, reunirá a competidores de todas las categorías, en una jornada que combina deporte, historia y turismo.
La premiación reconocerá del 1º al 10º puesto.
Además, se realizará una carrera gratuita para niños y niñas, fomentando la participación familiar y el espíritu deportivo.
10-10-2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.
Este viernes se dieron a conocer los precios para ingresar a cada noche de la edición número 60. Aquí, todo lo hay que saber.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.
Luego de su dura gira inicial por La Rioja y Mendoza, el equipo caroyense busca recuperarse ante su público, con algunas novedades importantes en su plantel.