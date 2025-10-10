La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.DEPORTE10 de octubre de 2025
Toda la zona. El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble este fin de semana largo.
Este viernes se disputará la fecha 10 y el domingo, la 11.
Los partidos de la Primera División tienen los siguientes horarios:
Deportivo Colón vs San Cayetano
Independiente vs Bochas Sport Club
2 de Abril vs Quirquinchos Verdes
Parque Guerrero vs Colón de Villa del Totoral
Quilmes vs Juventud Agraria Colón
Santa Elena vs A.A. Falucho
San Martín y Sp. Tirolesa
Alianza y Sarmiento
Está libre Sp. Forchieri
Quirquinchos Verdes vs Parque Guerrero
A.A. Falucho vs Sp. Forchieri
Juventud Agraria Colón vs Santa Elena
Colón de Villa del Totoral vs Quilmes
San Cayetano vs Independiente (en cancha de Parque Guerrero)
Sarmiento vs Deportivo Colón
Bochas Sport Club vs 2 de Abril
Sp. Tirolesa vs Alianza
Estará libre San Martín
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.
Este viernes se dieron a conocer los precios para ingresar a cada noche de la edición número 60. Aquí, todo lo hay que saber.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.
Se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente. La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate.
Luego de su dura gira inicial por La Rioja y Mendoza, el equipo caroyense busca recuperarse ante su público, con algunas novedades importantes en su plantel.