El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble

Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.

DEPORTE10 de octubre de 2025
Toda la zona. El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón tiene fecha doble este fin de semana largo. 

Este viernes se disputará la fecha 10 y el domingo, la 11.

Los partidos de la Primera División tienen los siguientes horarios: 

  • Viernes 10, a las 17:30:

Deportivo Colón vs San Cayetano

Independiente vs Bochas Sport Club

2 de Abril vs Quirquinchos Verdes

Parque Guerrero vs Colón de Villa del Totoral

Quilmes vs Juventud Agraria Colón

Santa Elena vs A.A. Falucho

  • En tanto, a las 18 empezarán los partidos entre:

San Martín y Sp. Tirolesa

Alianza y Sarmiento

Está libre Sp. Forchieri

  • Domingo a las 17:

Quirquinchos Verdes vs Parque Guerrero

  • A las 17:30, jugarán:

A.A. Falucho vs Sp. Forchieri

Juventud Agraria Colón vs Santa Elena

Colón de Villa del Totoral vs Quilmes

San Cayetano vs Independiente (en cancha de Parque Guerrero)

Sarmiento vs Deportivo Colón

  • Cerrarán la fecha, a partir de las 18

Bochas Sport Club vs 2 de Abril

Sp. Tirolesa vs Alianza

Estará libre San Martín

10-10-2025

