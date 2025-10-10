Bochas perdió de local y piensa en el partido que viene

La sexta edición de NortComic se hará en el Centro de Eventos y Deportes10 de octubre de 2025
El encuentro friki más importante del Norte provincial se reeditará el domingo, de 13 a 20, con más de 40 stands de emprendedores y artistas locales.
El debut del equipo caroyense ante su público, por la Liga Nacional Femenina, no fue con la alegría esperada. Perdió 85 a 72 ante Chañares de James Craik.DEPORTE10 de octubre de 2025
Colonia Caroya. En su primera presentación como local en la Liga Nacional Femenina, el Bochas Sport Club cayó ante Chañares de James Craik por 85 a 72, en un encuentro que se mantuvo parejo durante gran parte del desarrollo y que recién se quebró en el tercer cuarto.
El equipo dirigido por Luciano Saran mostró actitud, carácter y momentos de muy buen juego ante su gente, que acompañó con entusiasmo en el estadio caroyense. Tras un primer tiempo equilibrado, la visita encontró efectividad en el tercer parcial y logró marcar la diferencia que sostuvo hasta el cierre.
La goleadora del partido fue Stefanía Lucero, de Chañares, con 27 puntos, mientras que en Bochas se destacaron Débora Coli, con 17, y Martina Torres, con 16. También hubo buenos minutos de las jugadoras más jóvenes, que siguen sumando experiencia en la máxima categoría del básquet femenino argentino.
La próxima cita será ante Náutico de Rosario, donde Bochas buscará su primera alegría en esta apasionante aventura nacional.
Los equipos que juegan el Campeonato “Adrián García” tendrán actividad este viernes y el domingo, cuando se disputarán las fechas 10 y 11.
Este viernes se dieron a conocer los precios para ingresar a cada noche de la edición número 60. Aquí, todo lo hay que saber.
El evento se hará en el Salón Municipal, organizado por el Grupo de Trabajo de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad.
Se correrá este domingo en dos circuitos, de 36 y 77 kilómetros, respectivamente. La largada será a las 8, desde la plaza Nóbile de Sinsacate.
Luego de su dura gira inicial por La Rioja y Mendoza, el equipo caroyense busca recuperarse ante su público, con algunas novedades importantes en su plantel.