Bochas perdió de local y piensa en el partido que viene

Colonia Caroya. En su primera presentación como local en la Liga Nacional Femenina, el Bochas Sport Club cayó ante Chañares de James Craik por 85 a 72, en un encuentro que se mantuvo parejo durante gran parte del desarrollo y que recién se quebró en el tercer cuarto.

El equipo dirigido por Luciano Saran mostró actitud, carácter y momentos de muy buen juego ante su gente, que acompañó con entusiasmo en el estadio caroyense. Tras un primer tiempo equilibrado, la visita encontró efectividad en el tercer parcial y logró marcar la diferencia que sostuvo hasta el cierre.

La goleadora del partido fue Stefanía Lucero, de Chañares, con 27 puntos, mientras que en Bochas se destacaron Débora Coli, con 17, y Martina Torres, con 16. También hubo buenos minutos de las jugadoras más jóvenes, que siguen sumando experiencia en la máxima categoría del básquet femenino argentino.

La próxima cita será ante Náutico de Rosario, donde Bochas buscará su primera alegría en esta apasionante aventura nacional.

10-10-2025