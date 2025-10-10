La entrada general al Festival Nacional de Doma y Folklore cuesta 45 mil pesos

Jesús María. La Comisión Directiva del Festival Nacional de Doma y Folklore ya había anunciado que el jueves 8 de enero, la primera noche del festival, tendrá un carácter muy especial: al valor de la entrada lo fija el público.

La propuesta busca mantener viva la esencia con la que nació el Festival, invitando a que todos puedan ser parte de esta edición histórica. Así, cada persona podrá definir cuánto pagar por su ingreso, con la posibilidad de contribuir según sus posibilidades.

Por la programación del sistema de cobro de los tickets, el piso será de 1000 pesos.

Además, los jubilados y menores ingresarán gratis.

Estas entradas se pueden adquirir a través de Paseshow.com.ar, seleccionando la fecha del jueves 8 y eligiendo entre los valores disponibles.

El resto de las noches.

Este viernes, ña organización confirmó los precios para ingresar el resto de los días, es decir, del 9 al 18 de enero de 2026.

La entrada general se fijó en 45 mil pesos. Los jubilados y menores –a partir de 12 años inclusive- pagarán la mitad: 25 mil pesos.

Lo que varía según la noche son los tickets de, las plateas.

En la Platea A, es decir, al frente del escenario Martín Fierro, los precios son:

El viernes 9, el domingo 11, el martes 13 y el domingo 18: 150 mil pesos.

El sábado 10 y el jueves 15, 180 mil pesos

El lunes 12, el miércoles 14, el viernes 16 y el sábado 17, 200 mil pesos.

Ir a la Platea B -tribunas altas del anfiteatro- costará:

El viernes 9, el domingo 11, el martes 13 y el domingo 18: 180 mil pesos.

El sábado 10 y el jueves 15, 150 mil pesos

El lunes 12, el miércoles 14, el viernes 16 y el sábado 17, 170 mil pesos.

Además, para ingresar conservadoras de hasta 34 l se pagará un costo adicional de 45 mil pesos y no se podrán ingresar botellas de vidrio.

Las entradas anticipadas también se compran a través de la página de PaseShow.

A partir del martes 14 de octubre, los martes y jueves, de 18 a 21.se habilitarán las boleterías del anfiteatro, en la calle Cleto Peña 82.

Los clientes de Bancor podrán comprar los boletos en tres y seis cuotas sin interés, mientras que los clientes de los Bancos Macro y Nación podrán hacerlo en tres cuotas sin interés.

Los ingresos para personas con Certificado Único de Discapacidad se habilitarán en enero de 2026, mientras que las entradas para los Palcos VIP se pondrán a la venta en el mes de noviembre.

10-10-2025