Estarían intentando estafar haciéndose pasar por notificadores municipales

Colonia Caroya. La Municipalidad informó que no está realizando ningún tipo de intimación a través de correo electrónico.

La aclaración obedece a la consulta de contribuyentes sobre la recepción de mails advirtiendo sobre deudas, pero desde cuentas desconocidas.

Se recomienda no responder el correo, en caso de recibirlo ni tampoco dar datos personales o de tarjetas de débito o crédito.

Ante cualquier duda, se puede consultar personalmente en las oficinas de Recaudación o llamando al 461111 en el horario de atención municipal.

09-09-2025