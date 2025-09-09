Estarían intentando estafar haciéndose pasar por notificadores municipales

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Vecinos de Colonia Caroya informaron a la Municipalidad que recibieron correos electrónicos cobrándoles servicios. El gobierno local aclaró que nunca los hace.09 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. La Municipalidad informó que no está realizando ningún tipo de intimación a través de correo electrónico.
La aclaración obedece a la consulta de contribuyentes sobre la recepción de mails advirtiendo sobre deudas, pero desde cuentas desconocidas.
Se recomienda no responder el correo, en caso de recibirlo ni tampoco dar datos personales o de tarjetas de débito o crédito.
Ante cualquier duda, se puede consultar personalmente en las oficinas de Recaudación o llamando al 461111 en el horario de atención municipal.
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.