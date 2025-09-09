Estarían intentando estafar haciéndose pasar por notificadores municipales

Vecinos de Colonia Caroya informaron a la Municipalidad que recibieron correos electrónicos cobrándoles servicios. El gobierno local aclaró que nunca los hace.

09 de septiembre de 2025
Notificaciones falsas

Colonia Caroya. La Municipalidad informó que no está realizando ningún tipo de intimación a través de correo electrónico.

La aclaración obedece a la consulta de contribuyentes sobre la recepción de mails advirtiendo sobre deudas, pero desde cuentas desconocidas.

Se recomienda no responder el correo, en caso de recibirlo ni tampoco dar datos personales o de tarjetas de débito o crédito. 

Ante cualquier duda, se puede consultar personalmente en las oficinas de Recaudación o llamando al 461111 en el horario de atención municipal.

Síntesis del día