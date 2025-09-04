Pilotos y navegantes de nuestra zona correrán el Rally de San Luis

San Luis. El Rally Argentino Pirelli tendrá su séptima cita del calendario, con un recorrido variado que mezcla sectores rápidos, caminos técnicos y el tradicional marco urbano de la capital puntana.

Entre el viernes y el domingo, los protagonistas disputarán un total de 13 pruebas especiales y 125,92 Km cronometrados.

De nuestra zona, se han inscripto Miguel Patat, navegado por Sofía Sabbatini, con su nuevo VW Polo MRT

En la misma categoría estarán Valentín Folledo navegado por Matías Cardano, en un Renault Clio MRT

También están inscriptos Valentino Cardoso navegado por Sebastián Mugni, en un Ford Fiesta.

En el Campeonato, Miguel Patat está segundo con 255.5.El puntero es Rubén Montoro (333). Completa el podio Santino Rossi (231).

En tanto, el piloto de Villa del Totoral Valentino Cardoso está tercero con 211, pero el segundo (Santiago Sabbatini) tiene 215 y el líder (Matías Nazareno), 230.

En el Campeonato de Navegantes, Sebastián Mugni se ubica segundo, con 211 unidades, 19 menos que el primero, Nelson Tomada.

La actividad se abrirá el viernes con el shakedown en el tramo José Abaca – El Cabildo, programado de 10 a 13. Las clases RC5, RC4 y RC3 iniciarán de 10 a 11:30, continuando de 11:30 a 13 la Copa Toyota, RC-MR y RC2.

A las 20 será la largada promocional sobre la rampa, el primer contacto multitudinario entre el público y las tripulaciones.

El sábado, la acción comenzará a las 8:03 con el tramo Paso del Rey – Inti Huasi (14,30 km), seguido por Ruta 10 – Cañada Honda (9,17 km) y La Arenilla – Paso del Rey (11,37 km).

Tras el reagrupamiento, el rulo se repetirá por la tarde, antes del cierre con el Súper Especial Ejército Argentino (1,82 km), a las 15:51.

El domingo. la actividad comenzará a las 8:33 con el tramo Río Grande – El Trapiche (12,78 km), seguido de Punta Sol – Ruta 31 (10,90 km) y Estancia Grande – Potrero de los Funes (5,69 km).

Luego del reagrupamiento, se repetirán los dos primeros tramos y el cierre llegará a las 13:28 con el Súper Especial de Potrero de los Funes (1,37 km). A las 14 se llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Autódromo Potrero de los Funes.

05-09-2025