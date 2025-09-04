Pilotos y navegantes de nuestra zona correrán el Rally de San Luis

En zona de Capilla La CandelariaAVISOS CLASIFICADOS05 de septiembre de 2025
Haga click para ver detalles y contacto
Miguel Patat, Valentino Cardoso, Sebastián Mugni y Matías Cardano serán los pilotos y navegantes de nuestra que estarán en la competencia.DEPORTE04 de septiembre de 2025
San Luis. El Rally Argentino Pirelli tendrá su séptima cita del calendario, con un recorrido variado que mezcla sectores rápidos, caminos técnicos y el tradicional marco urbano de la capital puntana.
Entre el viernes y el domingo, los protagonistas disputarán un total de 13 pruebas especiales y 125,92 Km cronometrados.
De nuestra zona, se han inscripto Miguel Patat, navegado por Sofía Sabbatini, con su nuevo VW Polo MRT
En la misma categoría estarán Valentín Folledo navegado por Matías Cardano, en un Renault Clio MRT
También están inscriptos Valentino Cardoso navegado por Sebastián Mugni, en un Ford Fiesta.
En el Campeonato, Miguel Patat está segundo con 255.5.El puntero es Rubén Montoro (333). Completa el podio Santino Rossi (231).
En tanto, el piloto de Villa del Totoral Valentino Cardoso está tercero con 211, pero el segundo (Santiago Sabbatini) tiene 215 y el líder (Matías Nazareno), 230.
En el Campeonato de Navegantes, Sebastián Mugni se ubica segundo, con 211 unidades, 19 menos que el primero, Nelson Tomada.
La actividad se abrirá el viernes con el shakedown en el tramo José Abaca – El Cabildo, programado de 10 a 13. Las clases RC5, RC4 y RC3 iniciarán de 10 a 11:30, continuando de 11:30 a 13 la Copa Toyota, RC-MR y RC2.
A las 20 será la largada promocional sobre la rampa, el primer contacto multitudinario entre el público y las tripulaciones.
El sábado, la acción comenzará a las 8:03 con el tramo Paso del Rey – Inti Huasi (14,30 km), seguido por Ruta 10 – Cañada Honda (9,17 km) y La Arenilla – Paso del Rey (11,37 km).
Tras el reagrupamiento, el rulo se repetirá por la tarde, antes del cierre con el Súper Especial Ejército Argentino (1,82 km), a las 15:51.
El domingo. la actividad comenzará a las 8:33 con el tramo Río Grande – El Trapiche (12,78 km), seguido de Punta Sol – Ruta 31 (10,90 km) y Estancia Grande – Potrero de los Funes (5,69 km).
Luego del reagrupamiento, se repetirán los dos primeros tramos y el cierre llegará a las 13:28 con el Súper Especial de Potrero de los Funes (1,37 km). A las 14 se llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Autódromo Potrero de los Funes.
05-09-2025
Haga click para ver detalles y contacto
Los partidos se jugarán en el Centro de Eventos y Deportes de la Municipalidad, en B° 17 de Octubre, a partir de las 17.
La categoría hizo historia al clasificar al cuadrangular final de la Liga Federal de Básquetbol. En el estadio de Ferrocarril Oeste, venció al anfitrión, a Comunicaciones y a Bolivar de Carlos Paz.
El puntero MB Agrorepuestos cayó ante uno de sus escoltas: Az Techos de Madera & 7B Ingeniería. Aquí todos los resultados.