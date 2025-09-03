Hubo más de 40 infracciones por podas mal realizadas o sin permiso

Más de 40 actas de infracción se labraron en los tres meses en los que se abrió el período para podar arbolado urbano.

El plazo comenzó en la última semana de mayo y finalizó el 31 de agosto pasado.

Aún quedan algunas podas en ejecución, por autorizaciones otorgadas la semana anterior, que no se pudieron hacer por las condiciones del tiempo del fin de semana, pero son las últimas de la temporada. Cualquier otra que se detecte, será multado el frentista.

Entre junio y agosto, hubo 700 pedidos autorizados para hacer el trabajo y en cada caso, el propietario debía contratar a un podador habilitado para evitar daños en los árboles.

Sin embargo, se detectaron 25 situaciones de podas sin permiso previo y otras 15 que se hicieron de manera incorrecta, es decir, sin respetar el criterio avalado por los agentes sobre el trabajo en las ramas. Y hubo un par de extracciones sin aval.

Con respecto al año anterior, hubo un incremento en el número de solicitudes, pero se redujo del 7 al 5 por ciento la cantidad de infracciones detectadas.

Desde el Área de Arbolado Urbano informaron que se está trabajando en un proyecto de ordenanza para unificar criterios de la poda.

Cabe destacar que el municipio quiere y puede regular el manejo de árboles de la vereda, no así de los que están dentro de las propiedades privadas, a excepción que se trate de ejemplares históricos.