Ya se pueden postular candidatos para las Distinciones Pío León

Jesús María. La Municipalidad lanzó una nueva edición de la convocatoria para las Distinciones Pío León, un reconocimiento que, año tras año, pone en valor el trabajo, la dedicación y la trayectoria de quienes contribuyen al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Hasta el 15 de septiembre, los vecinos podrán participar proponiendo candidatos -personas o instituciones- que se hayan destacado en cinco ámbitos: social, deportivo, educativo, artístico/cultural y profesional/empresarial.

La postulación se realiza de manera online, a través del formulario https://bit.ly/PíoLeón2025.

Cada ciudadano podrá presentar hasta tres postulaciones por vez y, si desea nominar a más, simplemente deberá completar el formulario nuevamente.

Así mismo, se recuerda que no se puede volver a proponer a quienes ya hayan sido distinguidos en ediciones anteriores. La lista completa de ganadores previos está disponible para consulta dentro del mismo enlace de inscripción.

Un reconocimiento con identidad

“Los Pío” se han consolidado como uno de los homenajes más significativos de la ciudad. Más que un premio, representan un gesto colectivo de gratitud hacia quienes inspiran con su esfuerzo, su vocación de servicio y su impacto positivo en la vida comunitaria.

Las personas e instituciones seleccionadas recibirán su reconocimiento durante el acto oficial por el 152° Aniversario de la ciudad, que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre.

02-09-2025