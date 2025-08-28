Jesús María invita a una nueva jornada de testeos de VIH y sífilis

Jesús María. La Municipalidad hará este viernes una nueva jornada de testeos voluntarios, gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis.

Se trata de una propuesta que ya forma parte de la agenda de salud municipal y que se repite cada último viernes de mes, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios simples y rápidos para toda la comunidad.

Se realizará en la sede municipal ubicada en Almafuerte 451, de 10 a 13. Los análisis están destinados a todas las personas mayores de 13 años y los resultados se entregan en pocos minutos, lo que permite conocer el diagnóstico de manera inmediata.

Bajo el lema “Decidí Saber”, la campaña invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud y perder el miedo a la prueba.

La propuesta refuerza el compromiso de la Municipalidad de garantizar políticas de prevención accesibles y cercanas, generando conciencia sobre la necesidad de realizar controles periódicos como una forma de protegerse a uno mismo y también a los demás.

