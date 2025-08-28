Jesús María reedita la Expo Emprendé Futuro

Jesús María invita a una nueva jornada de testeos de VIH y sífilis28 de agosto de 2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
Es la feria educativa, laboral y emprendedora de la región. Será una oportunidad para que jóvenes conozcan las oportunidades de formación. Se hará este viernes.28 de agosto de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a jóvenes de la región a participar de la 5° Expo Emprendé Futuro. La iniciativa busca ayudar a quienes están definiendo su camino educativo, personal o profesional.
Se realizará este viernes, de 10 a 14, en el Centro de Eventos y Deportes de B° 17 de Octubre (General Bustos 1430), con entrada libre y gratuita.
Esta quinta edición reunirá, en un solo lugar, toda la oferta educativa de la región: más de 30 instituciones de Nivel Terciario, Universitario y de formación no formal presentarán sus propuestas académicas para estudiar cerca, capacitarse o seguir creciendo profesionalmente.
También habrá un paseo de jóvenes emprendedores con experiencias inspiradoras.
La Lic. en Psicología Jazmín Michelena ofrecerá una charla motivacional, denominada “Decisiones que construyen caminos”, con enfoque psicoeducativo. Su intervención buscará validar las emociones que atraviesan quienes están en proceso de elegir qué hacer, desmontar mitos que generan ansiedad o bloqueo, y brindar herramientas para tomar decisiones con más autenticidad y confianza.
Se espera la participación de más de 500 estudiantes de instituciones educativas de la zona, que podrán recorrer los stands, interactuar con profesionales y acceder a recursos concretos para pensar su futuro con mayor claridad.
La Expo Emprendé Futuro apunta a ser un espacio de información, motivación y contención. El objetivo es que los jóvenes elijan su camino con seguridad y conocimiento.
28-08-2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
Es la feria educativa, laboral y emprendedora de la región. Será una oportunidad para que jóvenes conozcan las oportunidades de formación. Se hará este viernes.
Se dará este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
Este miércoles, la sucursal de Sinsacate del concesionario recibirá una jornada pensada para vivir de cerca las últimas soluciones en conectividad, agricultura digital y servicios integrales.
Más de 1500 integrantes de la Escuela de Suboficiales recorrerán calles del B° Sierras y Parque, el camino a Los Molles y la Ruta R-66.