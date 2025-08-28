Jesús María reedita la Expo Emprendé Futuro

Jesús María. La Municipalidad invita a jóvenes de la región a participar de la 5° Expo Emprendé Futuro. La iniciativa busca ayudar a quienes están definiendo su camino educativo, personal o profesional.

Se realizará este viernes, de 10 a 14, en el Centro de Eventos y Deportes de B° 17 de Octubre (General Bustos 1430), con entrada libre y gratuita.

Esta quinta edición reunirá, en un solo lugar, toda la oferta educativa de la región: más de 30 instituciones de Nivel Terciario, Universitario y de formación no formal presentarán sus propuestas académicas para estudiar cerca, capacitarse o seguir creciendo profesionalmente.

También habrá un paseo de jóvenes emprendedores con experiencias inspiradoras.

La Lic. en Psicología Jazmín Michelena ofrecerá una charla motivacional, denominada “Decisiones que construyen caminos”, con enfoque psicoeducativo. Su intervención buscará validar las emociones que atraviesan quienes están en proceso de elegir qué hacer, desmontar mitos que generan ansiedad o bloqueo, y brindar herramientas para tomar decisiones con más autenticidad y confianza.

Se espera la participación de más de 500 estudiantes de instituciones educativas de la zona, que podrán recorrer los stands, interactuar con profesionales y acceder a recursos concretos para pensar su futuro con mayor claridad.

La Expo Emprendé Futuro apunta a ser un espacio de información, motivación y contención. El objetivo es que los jóvenes elijan su camino con seguridad y conocimiento.

