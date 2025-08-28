Se viene la tormenta de Santa Rosa

Jesús María invita a una nueva jornada de testeos de VIH y sífilis28 de agosto de 2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
El Observatorio Hidro- Meteorológico de Córdoba y Defensa Civil prevén la ocurrencia de vientos y cambios drásticos de la temperatura para el fin de semana.28 de agosto de 2025
Toda la zona. Se prevé desde la madrugada del viernes hasta horas de la tarde el desarrollo de vientos regulares del sector Norte& Noreste con ráfagas en zonas serranas y sectores del Noroeste y Sudoeste provincial.
Las intensidades máximas previstas serían 65 t 75 Km/h, pudiendo ser superiores de manera puntual.
Descenso de la temperatura.
Se prevé que entre el sábado y el domingo ingrese una perturbación en niveles medios asociada a un frente frío, lo que favorecería el desarrollo de precipitaciones y tormentas. algunas localmente fuertes, pudiendo generar ráfagas, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo en diversos sectores de la provincia.
Se resalta también la posible ocurrencia de nevadas débiles en zonas serranas durante el domingo.
Los acumulados máximos previstos serían entre 40 a 60 mm pudiendo ser superiores a 80 mm de manera puntual, sobre todo en sectores del Este, Noreste y Sudeste provincial. También acumulados variables entre 10 y 40 mm de manera dispar en sectores del Centro, Sur y Zonas Serranas. En nuestra zona serían de 30 a 40 mm.
Asociado a dicha situación se generarían disminuciones importantes de visibilidad, también la posible acumulación de granizo y calzada resbaladiza. Las condiciones mejorarán hacia la tarde/noche del domingo, con temperaturas que no superan los 13°C y persistencia de viento del sector sudoeste.
Es la feria educativa, laboral y emprendedora de la región. Será una oportunidad para que jóvenes conozcan las oportunidades de formación. Se hará este viernes.
Se dará este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
Este miércoles, la sucursal de Sinsacate del concesionario recibirá una jornada pensada para vivir de cerca las últimas soluciones en conectividad, agricultura digital y servicios integrales.
Más de 1500 integrantes de la Escuela de Suboficiales recorrerán calles del B° Sierras y Parque, el camino a Los Molles y la Ruta R-66.