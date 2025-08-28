Se viene la tormenta de Santa Rosa

Toda la zona. Se prevé desde la madrugada del viernes hasta horas de la tarde el desarrollo de vientos regulares del sector Norte& Noreste con ráfagas en zonas serranas y sectores del Noroeste y Sudoeste provincial.

Las intensidades máximas previstas serían 65 t 75 Km/h, pudiendo ser superiores de manera puntual.

Descenso de la temperatura.

Se prevé que entre el sábado y el domingo ingrese una perturbación en niveles medios asociada a un frente frío, lo que favorecería el desarrollo de precipitaciones y tormentas. algunas localmente fuertes, pudiendo generar ráfagas, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo en diversos sectores de la provincia.

Se resalta también la posible ocurrencia de nevadas débiles en zonas serranas durante el domingo.

Los acumulados máximos previstos serían entre 40 a 60 mm pudiendo ser superiores a 80 mm de manera puntual, sobre todo en sectores del Este, Noreste y Sudeste provincial. También acumulados variables entre 10 y 40 mm de manera dispar en sectores del Centro, Sur y Zonas Serranas. En nuestra zona serían de 30 a 40 mm.

Asociado a dicha situación se generarían disminuciones importantes de visibilidad, también la posible acumulación de granizo y calzada resbaladiza. Las condiciones mejorarán hacia la tarde/noche del domingo, con temperaturas que no superan los 13°C y persistencia de viento del sector sudoeste.

28-08-2025