Cortan calles de Colonia Caroya por obra de agua potable

Colonia Caroya. Durante las próximas semanas, se verá afectada la calle Don Bosco, entre las calles 6 y 12, y la Calle 8 -entre Av. San Martín y Don Bosco- por la construcción de una obra de conducción de agua.

Está trabajando personal de una empresa con la que la Cooperativa de Servicios Públicos ha tercerizado el zanjeo para la colocación de cañerías.

En una primera etapa, de aproximadamente tres semanas, se intervendrá sobre la Calle 8 y sobre la calle Don Bosco, entre las calles 6 y, con corte total de tránsito entre las 7 y las 17.

La Cooperativa, en conjunto con la Guardia Urbana de la Municipalidad de Colonia Caroya realizará las indicaciones de desvíos correspondientes.

Se solicita a los vecinos circular con precaución en los sectores de obra.

27-08-2025