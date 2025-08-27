Archivos históricos de Córdoba intercambiarán experiencias

Jesús María invita a una nueva jornada de testeos de VIH y sífilis28 de agosto de 2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
En el marco del Día Nacional del Archivista, se llevará adelante una jornada de reflexión e intercambio entre entidades de distintos puntos de la provincia. Participarán los archivos de Colonia Caroya y San José de la Dormida.MÁS NOTICIAS27 de agosto de 2025
Córdoba. En el marco del Día Nacional del Archivista, que se celebra cada 28 de agosto, se llevará a cabo la jornada “Archivos en diálogo: memoria, acceso y territorio”, un espacio de reflexión e intercambio con archivos históricos del interior provincial.
La actividad, organizada por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, se desarrollará este jueves, de 10 a 13, en la sede del AHPC, ubicada en Poeta Lugones 401, de Nueva Córdoba.
Participarán representantes de más de 10 archivos históricos de distintas localidades de la provincia, quienes compartirán sus funciones, proyectos en curso y estrategias de acceso a la información histórica, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre archivos y ciudadanía.
Entre las instituciones invitados a participar se encuentran el Archivo Histórico de Colonia Caroya y el Archivo Municipal de San José de la Dormida.
La jornada tiene como propósito celebrar el Día Nacional del Archivista promoviendo la reflexión sobre el rol social de los archivos, generar un espacio de intercambio entre instituciones del territorio provincial, visibilizar la tarea central que desarrollan los archivos locales y sus proyectos, fomentar el fortalecimiento institucional y el trabajo en red, y difundir el quehacer archivístico acercando sus espacios a colegas y comunidades de toda la provincia.
Cada archivo dispondrá de un espacio para exponer brevemente su trabajo, promoviendo el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo y la reflexión sobre el rol social de los archivos en la preservación de la memoria colectiva.
El encuentro concluirá con una presentación institucional del Archivo Histórico y un recorrido guiado por sus instalaciones, incluyendo la Sala de Consulta, la Batería, y las áreas de conservación, digitalización y fotografía.
27-08-2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
Es la feria educativa, laboral y emprendedora de la región. Será una oportunidad para que jóvenes conozcan las oportunidades de formación. Se hará este viernes.
Se dará este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
Este miércoles, la sucursal de Sinsacate del concesionario recibirá una jornada pensada para vivir de cerca las últimas soluciones en conectividad, agricultura digital y servicios integrales.
Más de 1500 integrantes de la Escuela de Suboficiales recorrerán calles del B° Sierras y Parque, el camino a Los Molles y la Ruta R-66.
Beneficiará a unos 500 habitantes de la localidad. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a 520 millones de pesos.
Incluye cordón cuneta, gas natural, un dispensario y la restauración de la Casa Copetti. Se financiarán con un crédito de la Provincia. Unidos Podemos votó en contra.