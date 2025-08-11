Ultima semana para inscribir ejemplares para la 78º Expo Rural de Jesús María

Jesús María. La Expo Rural organizada por la Sociedad Rural de esta ciudad es la referencia de la ganadería de la región para razas bovinas como Angus, Bonsmara, Braford, Brangus, Limousin, Limangus, Polled Hereford, San Ignacio, Shorthorn y Tuli.

También se suman con gran participación y renovado compromiso los ovinos de las razas Boer, Dorper, Hampshire Down, Karakul, Pampinta y Texel.

Son magníficos reproductores, que se destacan en las juras y en el remate especial, cuando no inician aquí su carrera de galardones con los que luego se destacan en otros certámenes de jerarquía nacional e internacional.

Los cabañeros que deseen anotar sus candidatos, pueden ingresar a https://exporuraljesusmaria.com.ar/ sección “Inscripción”. El cierre de la inscripción es el viernes 15 de agosto.

Ya se venden las anticipadas.

Con el 95 por ciento de los stands vendidos, La Rural de Jesús María inició la venta de paquetes de entradas corporativas para su muestra comercial e industrial.

Las anticipadas cuestan 6 mil pesos y son válidas para cualquiera de los tres días que dura la Expo Rural.

Por los paquetes de entradas corporativas se debe consultar, vía Whatsapp, al Cel. 3525 506160.

También se venden en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María -Tucumán 255.

En la puerta, costarán 6 mil pesos para el viernes 5 y 10 mil pesos para el sábado 6 y el domingo 7.

Los jubilados, menores de 12 años, estudiantes universitarios y discapacitados -con acompañantes- ingresarán sin cargo.

11-08-2025