Córdoba. El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura oficial del Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, organizado por el Gobierno de Córdoba, en el Centro de Convenciones Córdoba.

Con el lema “Dar voz, nos une”, el Congreso se extiende hasta este martes y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.

Participan cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades del sector, en temas como producción con valor agregado, salud, conectividad, juventud, equidad y sustentabilidad.

El mandatario provincial llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró un pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo: “Lo que estamos discutiendo en este momento histórico no es menor. Nosotros creemos en la solidaridad, creemos que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

“Creemos y sabemos que sin la economía de la solidaridad muchos de los pueblos del interior del interior no tendrían absolutamente nada; a donde no llegan los privados, ahí estaban las cooperativas y mutuales; y lo sabemos los que venimos del interior profundo”, agregó Llaryora.

El mandatario cordobés destacó, especialmente, la fortaleza del movimiento cooperativo y mutualista de Córdoba: “En cada uno de los pueblos hay una cooperativa llevando bienestar y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Cada inversión de ustedes y nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior”.

Durante el discurso de apertura, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, sostuvo que “las cooperativas y las mutuales están en la vida de las personas en todos los aspectos de la vida, desde lo cultural, desde lo productivo y social. En nuestra Córdoba y en el país, están diseminadas por todos los rincones, son parte de nuestra vida. Córdoba tiene una gran tradición cooperativista y mutualista; si no hubieran existido no habría llegado el progreso y las obras a aquellos lugares en donde el mercado no llega”.

Por su parte, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, valoró que “este congreso marca un hito en la historia del cooperativismo y mutualismo. Y se da en un momento que no pasa inadvertido, es en el contexto de un año trascendental, porque el 2025 fue declarado por Naciones Unidas como el año internacional de las cooperativas y mutuales. Tenemos un gran compromiso territorial para transformar la sociedad en algo más justo y que nos incluya a todos”.

Y agregó: “En Córdoba hay una clara decisión del Gobernador de mostrar y contar el compromiso cooperativista. Esto da por hecho lo que venimos pidiendo, trabajar en conjunto, de la mano de un gobierno que lo entiende, respeta nuestra autonomía y valora el esfuerzo. Esto es una muestra clara de hacia dónde debemos ir. Ojalá lo vean y lo copien”.

Mientras que el vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad y presidente de CAM y FEMUCOR, Alejandro Russo, señaló que “el Gobernador creó el primer ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Argentina. Es un hecho histórico que involucra de manera directa a nuestro sector. En particular en Córdoba, pero es un ejemplo para seguir en todo el país”.

“Cuando el Gobernador tomó esta decisión, siendo del interior del interior y conociendo el sector, lo hizo pensando en un ministerio que trabaje para y con la comunidad de por medio, como lo viene haciendo hasta hoy; y esas son verdaderas políticas públicas, con un Estado que defiende nuestro sector”, añadió Russo.

11-08-2025