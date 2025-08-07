La Biblioteca “La Bicicleta” festeja sus 20 años

Colonia Caroya. La Biblioteca La Bicicleta celebra sus 20 años este viernes, a las 20, con un brindis y torta para toda la comunidad en la terraza del Club Juventud Agraria Colón, en Av. San Martín 2224.

El 8 de Agosto de 2005 se reabrió luego de más de 15 años de abandono. Desde entonces pasaron 20 años en los que nunca más volvió a cerrarse.

La Bicicleta es un espacio recuperado, de gestión colectiva, que ofrece atención diaria e, incluso, revaloriza las instalaciones del club donde funciona.

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Cultural Municipal a la Biblioteca Popular La Bicicleta, con motivo de su vigésimo aniversario.

Actividad incansable.

A la fecha, en la Biblioteca La Bicicleta han prestado 26 mil libros y realizado más de 3 mil eventos, actividades culturales y sociales, a través de talleres, paseos pedagógicos para escuelas, Ferias del Libro, Sala de Cine Social o la articulación con la Biblioteca Pedagógica Colonia Caroya

Cada espacio socio-cultural que funciona dentro de la institución se destaca por su espíritu comunitario. En el caso de la Sala del Cine Social, la misma se logró recuperar en el año 2011 y, a la fecha, ya se han proyectado más de 1200 películas, con entrada libre y gratuita; además de ser un espacio para la realización de espectáculos en vivo, con música, teatro, títeres, clown, poesía y más.

No es menor mencionar la creación de la única radio comunitaria en nuestra microrregión: FM La Ronda, fundada en 2010, con el aval del Ministerio de Educación de la Provincia.

Cada espacio abogó por sus certificaciones oficiales, otorgadas por las entidades competentes, como CONABIP, INCAA y AFSCA.

El rescate histórico, la labor de archivo, el recupero y mantenimiento de la vida cotidiana de nuestra ciudad, es parte del testimonio que enriquece la existencia de tamaña institución.

07-08-2025