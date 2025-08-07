Colonia Caroya presentó la su mayor fiesta gastronómíca en Córdoba

Córdoba. La Municipalidad de Colonia Caroya presentó este jueves, en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, la 29º Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, que se celebrará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, en la plaza Nicolás Avellaneda.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, recibió a la intendente Paola Nanini, quien expuso los detalles del gran evento que reúne lo mejor de la gastronomía caroyense.

También estuvieron el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana y otros funcionarios locales.

La fiesta se hará en una carpa que duplicará la capacidad de la última edición, para una mejorar la comodidad de los comensales.

Otro anunció fue la apertura de una mayor cantidad de cajas para la compra de los productos ofrecidos.

En la propuesta gastronómica hay dos grandes novedades: dos stands ofrecerán pastas y un puesto preparará los platos principales y postres sin TACC.

Todas estas mejoras son el resultado del pedido del público, encuestado el año anterior, y permitirán una satisfactoria experiencia.

“Si hay algo que sabemos hacer los caroyenses es dar amor con la comida; estamos revalorizando las recetas de nuestros nonos a través de una fiesta que es la que más impacto económico genera en la ciudad”, dijo Paola Nanini en la presentación ante los medios.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad, María José Bergagna, dio detalles de los platos y de los espectáculos. Estos últimos comenzarán a presentarse el sábado al mediodía. El escenario de la Fiesta ofrecerá música friulana, la danza típica y momentos bailables.

También se dieron a conocer los precios de la comida y la bebida, que no superan los que se cobran en cualquier local gastronómico de la ciudad.

Grilla artística

Sábado 17

Coro “Lidrîs”, Conjunto de Danzas Italianas “Alegrîe”, Cuarteto Calabaza, Dos para el Ritmo, Ariel Rojas, Furlan di Doman, Edelweis (musica del mundo), La 43 (cuarteto característico), Cocina show - cocina típica, “Hora del vermut” y exhibición de mora.

Domingo 18

Ariel Rojas, Coro “Lidrîs”, Furlan di Doman, Siamo Fuori, Siamo Piccoli, Miguel Neuwirt (fiesta centroeuropea) y Marcelo Lepore y su conjunto.

