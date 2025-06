Jesús María activa la campaña “Doná sangre, doná esperanza”

Jesús María. La Municipalidad lanza la campaña “Doná sangre, doná esperanza”, una acción de promoción y concientización que se desarrollará en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y se hace posible gracias a la colaboración de la Cooperativa de Servicios Públicos.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, y busca facilitar el acceso a la donación voluntaria, orientar a quienes quieran sumarse y acompañar el proceso con personal de salud capacitado.

Desde este viernes y hasta julio inclusive, de 8 a 13, se informará y asesorará en los CAPS. La sangre no se extrae en estos centros: todo el proceso se canaliza y deriva al Banco de Sangre de la Cooperativa de Servicios Públicos, ubicado en Av. San Martín 138, de Colonia Caroya.

El Banco de Sangre almacena y procesa sangre y sus componentes, permitiendo su uso en urgencias y cirugías programadas en hospitales de Jesús María, Colonia Caroya y la ciudad de Córdoba.

Se puede solicitar un turno llamando al Tel. 03525 467999 o acercándose de manera personal al Banco de Sangre.

Los horarios de atención son:

- Lunes a viernes, de 7 a 13.

- ⁠Sábados, de 8:30 a 12.

Pueden donar las personas sanas, de 16 a 65 años, que pesen más de 55 Kg (se evalúa peso en relación a la altura).

No es riesgoso hacerlo. Todo el material utilizado es único y descartable. No hay posibilidad de contagio. No se puede donar sangre cada dos meses y más de cuatro veces al año.

Después de la donación la persona debe permanecer en reposo por 10 minutos, tomar un refrigerio para aumenta el nivel de azúcar en la sangre. No se debe fumar ni tomar alcohol en las horas posteriores a la donación.

No pueden ser donantes quienes tengan Sida o sospechen que pueden ser portadores de HIV; los que se hayan inyectado drogas ilegales, aunque haya sido una sola vez; personas con hemofilia o que hayan padecido hepatitis luego de los 10 años de edad; quienes padecen enfermedades transmisibles como Sífilis, Chagas o Brucelosis.

Para la selección se realiza un interrogatorio donde se evalúa si estas apto o no para ser donante.

12-06-2025