Denunció que le mataron su mascota con un arma de fuego

Jesús María. Una mujer con domicilio en esta ciudad denunció que su mascota murió por el impacto de un disparo de arma de fuego.

El hecho ocurrió el lunes a la noche, en el sector ubicado entre los barrios Florida Norte y Anejos del Este.

La dueña del can aseguró que el arma está secuestrada y esperan el resultado de la autopsia de su perro para saber si los rastros en la herida coinciden con el proyectil.

“Yo llego de trabajar a las 9 y media, más o menos, mi nene abre la puerta y mi perrito sale; él estaba acostumbrado a estar adentro, no sale solo, ya es un perro viejito, un perro grande; entonces, yo dejo mis cosas y salgo con él para buscarlo, para traerlo de vuelta adentro; cuando llegamos al final de la calle, de mi calle, él entra a una casa y ahí, cuando yo doy la vuelta por afuera, siento el impacto y el perrito que llora”, relató consternada la vecina que perdió su mascota.

La mujer agregó que lo siguió y vió que se desvanecía, todo ensangrentado. Fue entonces cuando golpeó la puerta de la casa y quien la atendió le dijo que quien le había disparado fue su hijo, pensando que era un perro que les mataba los conejos y las gallinas.

El arma fue secuestrada por la Policía y el animal fue llevado a la Unidad Judicial para hacerle las pericias necesarias.

“Yo quiero que con esto se haga justicia, que el adolescente pague por lo que hizo porque no puede andar disparando; si no era el mío, era otro” -pidió la dueña del perro-. “Quiero que el adolescente se haga cargo del error que cometió y del daño que me hizo”.

Consecuencias legales.

Matar a un perro en Argentina puede conllevar penas de prisión, aunque la severidad varía según la legislación.

La Ley 14.346, conocida como Ley Sarmiento, establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes infligen malos tratos o actos de crueldad a los animales.

Sin embargo, si el animal sufre lesiones graves o muere como resultado de la conducta humana, la pena puede elevarse a entre un año y tres años. La Ley también contempla multas como sanción.

07-05-2025