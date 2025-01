Córdoba. Luis Picat desmintió en redes sociales al gobernador Martín Llaryora, quien afirmó que la Provincia no les cobra Ingresos Brutos a la producción agropecuaria.

Después que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la baja temporal de las retenciones, Picat presionó al oficialismo cordobés respondiendo dichos de Llaryora -desde Madrid-, quien sostuvo que en Córdoba se eliminó el cobro de Ingresos Brutos a la producción.

“Es una falacia decir que en Córdoba los productores no pagamos IIBB. Somos consumidor final de toda la cadena de insumos y servicios. En aproximadamente 7.4 millones de hectáreas, donde se gastan 2960 millones de dólares, paga un mínimo del 4% de IIBB, sin contar los múltiples eslabones. A eso sume el resto de las producciones, como la carne”, empezó Picat.

Y agregó: “Prácticamente está recaudando el total de retenciones de trigo”. Y concluyó con una afirmación libertaria: “Como dice Luis Caputo ¡baje impuestos! Puede comenzar con los que siembran, pulverizan, cosechan y transportan, que no han podido renovar sus flotas”.

Siciliano le respondió.

El legislador provincial Miguel Siciliano fue durísimo a través de la misma vía.

Le dijo que “debería ponerse a trabajar seriamente para Córdoba y no solo para defender sus intereses”.

“Luis, como diputado nunca hiciste nada para que Córdoba recupere nuestro dinero de la Caja de jubilaciones, de los subsidios al transporte, de la obra pública. Nunca jamás hiciste nada por Córdoba, ya que somos los cordobeses los que te hicimos Diputado Nacional. Te acordas cuando votaste en contra de los jubilados, cuando votaste en contra del presupuesto universitario, en contra de la educación pública de nuestros jóvenes?”, añadió. Y le cargó muy duro: “Vas a ser recordado como un diputado nacional que no hizo nunca nada por Córdoba, ni por Jesús María ni por la región”.

No conforme, Siciliano continuó la respuesta sin eufemismos: “Quizás solo hasta ahora has logrado parar la importación porcina, pero debes saber que falta poco para que eso suceda mirando la política de importaciones que se viene dando en esta Argentina. Vos sos Diputado Nacional por Córdoba y deberías velar por los intereses de Córdoba”.

Mala leche.

Respondiendo específicamente las objeciones de Picat, el hombre fuerte del Cordobesismo en la Unicameral escribió: “Quiero decirte algo que es BÁSICO!!! El agro no paga ingresos brutos por su actividad. Pero si vos compras una camioneta, una computadora o consumís cualquier producto o viajas (por citar algunos ejemplos), obviamente pagas impuestos como todas las personas sea cual fuere su actividad. Para que el campo no pague, todos los sectores hacemos un enorme esfuerzo y a eso vos lo sabes! Por eso lo que estás diciendo es de total MALA LECHE, ES DE TOTAL MALA FE!”

“No entiendo por qué tenes esta actitud y me pregunto: será para lograr que el Presidente vuelva a ponerte en la lista? Y me lo pregunto porque tu actitud para con Córdoba es lamentable y perversa. Esta no es la forma Luis, así la política no sirve para ayudar a la gente. Espero que puedas entenderlo. Saludos y espero que reflexiones!”. Finalizó.

