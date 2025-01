Jesús María. El Dr. Fabián García asumió como concejal de esta ciudad hace poco más de un año, como integrante del bloque de Hacemos Unidos por Jesús María, junto a Mauro Di Poi y Claudia Burki. Son “el bloque de los médicos”.

“Fue un año de mucho aprendizaje, de una tarea que uno no está acostumbrado a realizar porque he militado y he hecho otras cosas en política, pero nunca fui concejal”, aclara García.

Con respecto a la labor legislativa desarrollada en 2024, considera que los proyectos en los cuales trabajó fuerte el bloque fueron, básicamente, cuatro: los cambios en el Sistema de Estacionamiento Medido, el estudio de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros, la regulación del servicio de taxis y remises, un ordenamiento de las farmacias a instalarse en la ciudad. Todos de neto corte social y también controversiales, en los que la diferencia de criterio con el oficialismo fue notoria: “Hemos podido presentar varios proyectos, no todos con la misma suerte”, sintetiza.

“Tuvimos uno muy candente, para el que trabajamos mucho, que fue el del estacionamiento medido; les preguntamos a los vecinos; en la mayoría había bastante resistencia con este tema, sobre todo en el centro; se hizo para ordenar y creo que se cumplió, pero la gente se quejaba de los horarios, de las tarifas y hubo comerciantes que le atribuyeron la caída de las ventas porque el público prefería ir a los centros comerciales porque podía estacionar; trabajamos para sacarlo a la tarde y el sábado, pero lo que se logró fue sólo que se sacara el sábado, ya que a pesar que se aprobó por mayoría, el resto fue vetado por el Intendente. El estaba en su derecho de hacerlo”, recuerda el edil opositor.

En el tema del transporte urbano público, en cierto modo actuaron de mediadores, ya que había mucha resistencia de ambas partes.

“Fui y me asesoré con los propietarios de la Empresa Jesús María, subí a los colectivos para hacer los recorridos; y logramos llegar a acuerdos para que no decaiga la calidad del servicio de la empresa y siguiera funcionando; fue un año difícil y se justificaba retocar las tarifas”, sintetiza.

En cuanto al servicio de taxis y remises, analizaron los costos que impulsan las tarifas, la antigüedad de los vehículos utilizados por los permisionarios y el desembarco de las aplicaciones: “Había hecho mucho ruido. En realidad, puede ser muy importante en el futuro, pero abría la puerta para el ingreso de Uber, Cabify o Didi. Tuvimos tres reuniones con los permisionarios, alguna más tensa, para que se desactivara el Uber”.

Remedios para todos…

“Después abordamos el tema de la regulación de las farmacias, donde hubo alguna confusión; nosotros no nos oponíamos a que vinieran Farmacity u otras, sino que haya una regulación –explica-. También hubo una discordancia entre los concejales y la opinión pública. Muchos decían que no hay que regular tanto y hay que mirar hacia adelante para que la gente goce de los beneficios de la competencia, de mejores precios. Escuchamos al Colegio de Farmacéuticos, con las leyes provincial y nacional de farmacias, y también la opinión de las farmacias locales. La ordenanza no salió a la luz, no fue aprobada y se estudiará nuevamente el año próximo”.

El centro de la propuesta de la oposición es que haya 300 metros entre las farmacias actuales y las que se abran en el futuro. Y las dimensiones del local, los productos que deben vender. “Nuestro bloque está integrado por tres médicos y por eso apoyamos y vamos a defender siempre el tema de la Salud Pública y de la salud en general; y que no se expendan medicamentos en cualquier lado, que parecen benignos y producen severos problemas en la salud cuando se consumen masivamente”, añade García.

Un dato no menor es que, en Jesús María, el número de farmacias por cantidad de habitantes excede el recomendado por el Colegio de Farmacéuticos, aunque a veces la distribución geográfica haga parecer lo contrario.

Para este año.

El proyecto de ordenanza para ordenar la actividad farmacéutica no es el único presentado por la oposición que perdió estado legislativo.

También corrió esa suerte el de la inclusión en la planta de personal municipal de personas trans, gay y travestis. No obstante, no insistieron en él porque el colectivo LGTBQ+ consideró que había que analizar mejor el tema.

Otros temas en carpeta son la televisación de las sesiones para que los vecinos puedan ver cómo se tratan los temas en el Concejo, las políticas de saneamiento ambiental, un ordenamiento de las especialidades médicas que hay en la ciudad para mejorar la oferta de atención de salud. Lo mismo se estudiaría en materia educativa.

¿Ven mala predisposición del oficialismo a la hora de analizar los temas que presenta la minoría?

Fabián García (F.G.): - Hemos tenido resistencia en muchos de estos proyectos porque ellos tienen una visión del tipo de ciudad y nosotros, si bien la compartimos en un porcentaje no menor, como oposición sentimos que nuestra tarea no fue acompañada en cosas que creemos que tienen valor, que son interesantes, y que por ahí no lo vio así el bloque oficialista. Nosotros siempre nos opondremos a lo que nos parece que no es justo o creemos que no es correcto porque, muchas veces, es en el disenso que viene el progreso de la ciudad. Por eso no aprobamos en el Presupuesto y la Tarifaria 2025, por ejemplo, el aumento de las tasas y las tarifas.

¿Qué trabajo hacen de cada tema en el territorio, cerca del vecino al que representan?

F.G.: - Nosotros siempre escuchamos al trabajador, al vecino, a los contribuyentes. No lo decidimos solos, sino que realizamos las encuestas y entrevistas que hay que hacer. Lo importante es que tengamos un espacio donde se goce de la democracia en el amplio sentido de la palabra y que cada ciudadano tenga la puerta abierta para opinar sobre cualquier tema. Yo, por ejemplo, aparte de las comisiones, atiendo a los vecinos que quieran ir todos los jueves a la tarde.

02-01-2024